Agroferias del IMA: conoce los puntos de venta todo Panamá esta martes

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el regreso de sus agroferias este martes 21 de abril en distintos puntos del país, ofreciendo productos básicos a precios accesibles para la población.
Agroferias IMA: lugares del 21 de abril
Comarca Ngabe Buglé
- Casa Comunal de Cerro Caña, en el distrito de Muna
Panamá Oeste
- Cancha San Nicolás de Barí, en Arraiján cabecera
Chiriquí
- Rancho Comunal de Los Ángeles, en el distrito de Gualaca
Coclé
- Casa Local de El Cortezo, en Toza, distrito de Natá
Panamá Este
- Cancha de Unión de Azuero, en el distrito de Chepo
Veraguas
- Casa Comunal de La Huaca, corregimiento de Santiago Este, distrito de Santiago
- Casa Comunal de Cativé, en el distrito de Soná
Los Santos
- Cancha Comunal de El Cacao, distrito de Tonosí
Darién
- Casa Comunal de la comunidad de Santa Librada, en Yaviza, distrito de Pinogana
Colón
- Cancha deportiva del sector de Palenque, en Santa Rosa, distrito de San Miguelito
Panamá
- Complejo Deportivo de Torrijos Carter, en Belisario Frías, distrito de San Miguelito
Herrera
- Junta Comunal del Entradero del Castillo, en Ocú
Agroferias IMA: lugares del miércoles 22 de abril
Los Santos
- Junta Comunal de Bayano, distrito de Las Tablas
Panamá
- Iglesia católica La Ascensión del Señor, a un costado de la Junta Comunal de Mañanitas, distrito de Panamá
Panamá Oeste
- Junta Comunal de Caimito, en el distrito de Capira
Chiriquí
- Escuela de Alto Chiriquí, distrito de Bugaba
Herrera
- Terrenos de Estadio de Softball de Boca Parita, corregimiento de Monagrillo
Veraguas
- Cancha techada de La Peña, distrito de Santiago
El IMA reiteró a la población:
- Llevar su cédula
- Usar bolsas reutilizables
- Llegar temprano para aprovechar los productos disponibles
Estas agroferias forman parte de las estrategias del Gobierno para facilitar el acceso a alimentos a bajo costo, especialmente en comunidades con mayor necesidad.