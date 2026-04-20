Panamá Nacionales -  20 de abril de 2026 - 15:20

Agroferias del IMA: conoce los puntos de venta todo Panamá esta martes

Conoce los puntos de las agroferias del IMA en Panamá el martes 21 de abril Productos baratos desde las 8:00 a.m.

Agroferias IMA

Agroferias IMA

@IMA_Pma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el regreso de sus agroferias este martes 21 de abril en distintos puntos del país, ofreciendo productos básicos a precios accesibles para la población.

Agroferias IMA: lugares del 21 de abril

Comarca Ngabe Buglé

  • Casa Comunal de Cerro Caña, en el distrito de Muna

Panamá Oeste

  • Cancha San Nicolás de Barí, en Arraiján cabecera

Chiriquí

  • Rancho Comunal de Los Ángeles, en el distrito de Gualaca

Coclé

  • Casa Local de El Cortezo, en Toza, distrito de Natá

Panamá Este

  • Cancha de Unión de Azuero, en el distrito de Chepo

Veraguas

  • Casa Comunal de La Huaca, corregimiento de Santiago Este, distrito de Santiago
  • Casa Comunal de Cativé, en el distrito de Soná

Los Santos

  • Cancha Comunal de El Cacao, distrito de Tonosí

Darién

  • Casa Comunal de la comunidad de Santa Librada, en Yaviza, distrito de Pinogana

Colón

  • Cancha deportiva del sector de Palenque, en Santa Rosa, distrito de San Miguelito

Panamá

  • Complejo Deportivo de Torrijos Carter, en Belisario Frías, distrito de San Miguelito

Herrera

  • Junta Comunal del Entradero del Castillo, en Ocú
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Agroferias IMA: lugares del miércoles 22 de abril

Los Santos

  • Junta Comunal de Bayano, distrito de Las Tablas

Panamá

  • Iglesia católica La Ascensión del Señor, a un costado de la Junta Comunal de Mañanitas, distrito de Panamá

Panamá Oeste

  • Junta Comunal de Caimito, en el distrito de Capira

Chiriquí

  • Escuela de Alto Chiriquí, distrito de Bugaba

Herrera

  • Terrenos de Estadio de Softball de Boca Parita, corregimiento de Monagrillo

Veraguas

  • Cancha techada de La Peña, distrito de Santiago
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El IMA reiteró a la población:

  • Llevar su cédula
  • Usar bolsas reutilizables
  • Llegar temprano para aprovechar los productos disponibles

Estas agroferias forman parte de las estrategias del Gobierno para facilitar el acceso a alimentos a bajo costo, especialmente en comunidades con mayor necesidad.

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