Incidente con disparos en escuela de Dolega: Policía Nacional detiene a implicados

Un incidente con armas de fuego se registró al mediodía de este miércoles 22 de abril en las cercanías de la Escuela de Doleguita, en la provincia de Chiriquí. Las autoridades confirmaron que el hecho no dejó personas heridas ni víctimas.

El reporte oficial indica que el altercado inició tras una discusión entre dos individuos en los estacionamientos de un banco cercano. Cuando uno de los involucrados intentó huir a pie, un civil que pasaba por el lugar abrió fuego con la intención de detenerlo, creyendo que se trataba de un acto delictivo.

La rápida intervención de las unidades policiales permitió la aprehensión inmediata de los dos sujetos involucrados, así como la recuperación de las armas de fuego utilizadas en el incidente.

Tras el incidente, los padres de familia acudieron para retirar a sus hijos.

El caso ha sido puesto a órdenes de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades por la posesión de armas y el intercambio de disparos en una zona escolar.