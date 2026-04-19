Panamá Nacionales -  19 de abril de 2026 - 14:09

IMA convoca a gremios de Chiriquí para reunión sobre compra de frijol

El IMA informó que la reunión tendrá lugar en el salón de reuniones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en David.

IMA convoca a gremios de Chiriquí para reunión sobre compra de frijol.

IMA convoca a gremios de Chiriquí para reunión sobre compra de frijol.

Milada Vigerova - Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) convoca a los gremios de la provincia de Chiriquí a un encuentro este lunes 20 de abril a las 10:00 a.m., con el fin de establecer las bases del proyecto de compra de frijol en sus variedades chiricano y desayuno.

La reunión tendrá lugar en el salón de reuniones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en David. Se solicita la asignación de dos representantes por cada una de las siguientes organizaciones:

  • Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí (APACH)
  • Asociación de Usuarios del Sistema de Riego Remigio Rojas
  • Nueva Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí (NAPACH)
  • Asociación de Agricultores de Granos con Riego y Tecnología (AAGRART)
  • Asociación de Agricultores de Arroz y Granos de Chiriquí (AADAGCH)
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