IMA convoca a gremios de Chiriquí para reunión sobre compra de frijol.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) convoca a los gremios de la provincia de Chiriquí a un encuentro este lunes 20 de abril a las 10:00 a.m., con el fin de establecer las bases del proyecto de compra de frijol en sus variedades chiricano y desayuno.
- Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí (APACH)
- Asociación de Usuarios del Sistema de Riego Remigio Rojas
- Nueva Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí (NAPACH)
- Asociación de Agricultores de Granos con Riego y Tecnología (AAGRART)
- Asociación de Agricultores de Arroz y Granos de Chiriquí (AADAGCH)