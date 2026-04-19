IMA convoca a gremios de Chiriquí para reunión sobre compra de frijol.

El @IMA_Pma está convocando a los gremios de la provincia de Chiriquí a un encuentro este lunes 20 de abril a las 10:00 a.m., con el objetivo de establecer las bases del proyecto de compra de frijol, variedades chiricano y desayuno.



El encuentro se llevará a cabo en el salón de… pic.twitter.com/746Qyhlx7P