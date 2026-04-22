Universidad de Panamá moderniza formación veterinaria con tecnología de simulación avanzada

La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Panamá (UP) fortalece la formación académica de sus estudiantes mediante la incorporación de tecnología de simulación avanzada. Estas herramientas permiten recrear condiciones clínicas de alta complejidad, consolidando el estándar educativo de la única institución en el país que otorga el título de médico veterinario.

Entre las innovaciones destacan el uso de pieles sintéticas especializadas para prácticas de sutura y modelos anatómicos equipados con sensores que simulan respuestas fisiológicas. Estos recursos permiten a los alumnos interactuar con escenarios de atención real en un entorno controlado.

El decano de la facultad, Alexander Pérez, subrayó que la modernización de los laboratorios en áreas críticas como parasitología, inmunología, microbiología, fisiología e histopatología ha transformado la calidad del aprendizaje.

Además de la destreza técnica, la UP ha integrado gestión empresarial en su plan de estudios. El objetivo es que los egresados no solo dominen la medicina animal, sino que posean las capacidades necesarias para administrar sus propias clínicas y emprendimientos en el sector.