Ajuste salarial en la Universidad de Panamá: Aprueban pago parcial de la tercera fase

La Universidad de Panamá aprobó el pago del 10% correspondiente a la tercera fase del ajuste salarial del personal administrativo, con vigencia a partir del 1 de abril de 2026.
¿Por qué no se pagó el 20% completo?
Inicialmente, estaba previsto un ajuste del 20% para esta fase; sin embargo, un recorte presupuestario aplicado a la vigencia fiscal 2026 obligó a reducir el porcentaje a la mitad.
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Según explicó el rector Eduardo Flores Castro, el Ejecutivo recortó cerca de 48 millones de dólares al presupuesto de la institución, impactando directamente este componente.
¿Cuándo se reflejará el pago?
El aumento del 10% será:
- Con efecto retroactivo desde el 1 de abril de 2026
- Posiblemente reflejado en la primera quincena de mayo
Además, el porcentaje restante se pagará también de forma retroactiva cuando se consigan los fondos necesarios.
El rector aseguró que los pagos por antigüedad no fueron afectados por el recorte presupuestario. “Ese dinero no fue recortado y se comenzará a pagar a partir de la segunda quincena de abril”, indicó.
Buscan fondos para completar el ajuste
La universidad evalúa alternativas para cubrir el 10% restante, entre ellas:
- Un crédito suplementario de 30 millones de dólares
- Traslados interinstitucionales
También se informó que la institución mantiene cerca de 100 millones de dólares en cuentas generadas por su propia gestión.
Bono navideño 2025 sigue pendiente
Sobre el bono navideño de 2025, Flores Castro explicó que:
- No forma parte del presupuesto regular
- Depende de remanentes
- Está pendiente de refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas
El rector rechazó señalamientos sobre su gestión y aseguró que no participará en las próximas elecciones universitarias. Reiteró que, al finalizar su periodo, regresará a la docencia.