Jaime Barroso es elegido magistrado del Tribunal Electoral por 10 años

El pleno de la Asamblea Nacional eligió a Jaime Barroso como nuevo magistrado del Tribunal Electoral, tras obtener 52 votos a favor. Barroso ocupará el cargo por un período de 10 años y reemplazará a Alfredo Juncá, cuyo mandato vence en diciembre de 2026.

Además se dio a conocer que Gilberto Estrada fue reelecto por el Pleno legislativo como magistrado suplente del Tribunal Electoral. Actualmente, Estrada funge como director nacional de Cedulación.

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Elección con respaldo mayoritario

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La designación contó con el respaldo de la mayoría de los diputados, incluyendo votos de suplentes durante la sesión del pleno.

En total, participaron 24 aspirantes en la fase final del proceso, luego de que inicialmente se postularan 27 candidatos, de los cuales algunos se retiraron o no cumplieron con los requisitos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044852908890423513?s=20&partner=&hide_thread=false Con 66 votos a favor, Gilberto Estrada fue reelecto por el Pleno de la @asambleapa como magistrado suplente del Tribunal Electoral. Actualmente, Estrada funge como director nacional de Cedulación.



Estrada acompañará a Jaime Barroso, electo como magistrado principal por un… pic.twitter.com/fNQEDuNBmw — Telemetro Reporta (@TReporta) April 16, 2026

Dos postulaciones en el pleno

Durante la votación se presentaron dos candidatos:

Jaime Barroso, propuesto por el diputado Eliécer Castrellón del Partido Popular

Alfredo Juncá, postulado por la diputada Grace Hernández del Movimiento Otro Camino

Finalmente, Barroso fue favorecido con la mayoría de votos.

¿Cómo se conforma el Tribunal Electoral?

De acuerdo con la Constitución, el Tribunal Electoral está integrado por tres magistrados designados por los distintos órganos del Estado:

Órgano Ejecutivo

Órgano Judicial

Órgano Legislativo

Con esta elección, Barroso se suma a:

Luis Guerra Morales, designado por la Corte Suprema de Justicia

Narciso Arellano Moreno, designado por el Ejecutivo