Universidad de Panamá Investiga alteraciones metabólicas ligadas con baja actividad de DAO

Una investigación publicada en la Revista Médico Científica de la Universidad de Panamá reveló una alta presencia de obesidad y alergias alimentarias en pacientes con baja actividad de la enzima diamino oxidasa (DAO), una condición relacionada con la dificultad para degradar la histamina presente en ciertos alimentos.

El estudio, titulado “Caracterización nutricional de pacientes con baja actividad de la diamino oxidasa: un estudio retrospectivo en Panamá”, fue realizado por investigadoras de la Caja de Seguro Social y de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.

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Para el análisis, los especialistas revisaron 116 expedientes clínicos de pacientes atendidos entre enero de 2018 y febrero de 2020 en una policlínica del país. La deficiencia de DAO fue confirmada mediante pruebas sanguíneas, complementadas con información sobre hábitos alimentarios, condiciones de salud y estilo de vida.

Deficiencia de diamino oxidasa: investigación alerta sobre obesidad

Entre los principales hallazgos, el estudio determinó que el 85.3 % de los pacientes evaluados eran mujeres y que el 39.7 % presentaba obesidad. Además, el 31 % fue diagnosticado con dislipidemia, una alteración relacionada con niveles anormales de grasas en la sangre.

Los investigadores también identificaron 43 tipos diferentes de alergias alimentarias. Las más frecuentes estuvieron asociadas a la leche y la caseína, una proteína presente en los productos lácteos.

towfiqu-barbhuiya-X4zRlInfdQg-unsplash Los investigadores también identificaron 43 tipos diferentes de alergias alimentarias. Towfiqu-Barbhuiya-unsplash

Asimismo, los síntomas más comunes reportados por los pacientes incluyeron fatiga crónica, cólicos intestinales, distensión abdominal y estreñimiento, manifestaciones que pueden afectar significativamente la calidad de vida.

La diamino oxidasa es una enzima fundamental para procesar la histamina ingerida a través de alimentos como quesos curados, embutidos, pescados procesados y bebidas fermentadas. Cuando existe una baja actividad de esta enzima, la histamina puede acumularse en el organismo y provocar síntomas digestivos, neurológicos y dermatológicos.

Puede ver la investigación completa aquí: Revista Médico Científica