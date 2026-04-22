CEPANIM: documentos que debes subir para recibir el pago

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilitó desde este lunes la plataforma digital del CEPANIM, permitiendo a familiares o responsables gestionar el pago correspondiente a beneficiarios fallecidos de forma completamente en línea.
¿Cómo hacer el registro en CEPANIM paso a paso?
Para completar la solicitud del CEPANIM, debes seguir estos pasos:
- Ingresar a la plataforma digital
- Registrarte con tus datos personales
- Completar la información del beneficiario fallecido
- Seleccionar el lugar de retiro del pago
- Adjuntar los documentos requeridos según tu caso
Al finalizar el proceso, el sistema generará una confirmación de la solicitud.
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Documentos obligatorios que debes adjuntar
El MEF indicó que es indispensable cargar archivos digitales legibles para evitar retrasos. Entre los principales requisitos están:
- Certificado de defunción (obligatorio en todos los casos)
- Certificado de matrimonio + copia de cédula (si el solicitante es cónyuge)
- Certificado de nacimiento (si el solicitante es hijo)
- Otros documentos adicionales que pueda solicitar el sistema
Las autoridades recomiendan verificar que todos los documentos estén completos y correctos antes de enviarlos, ya que errores o archivos incompletos pueden retrasar el pago.