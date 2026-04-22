Panamá Nacionales -  22 de abril de 2026 - 08:34

CEPANIM: documentos que debes subir para recibir el pago

Conoce qué documentos debes subir para solicitar el pago del CEPANIM en línea. Guía fácil paso a paso del registro.

CEPANIM: así puedes solicitar el pago y evitar errores

CEPANIM: así puedes solicitar el pago y evitar errores

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilitó desde este lunes la plataforma digital del CEPANIM, permitiendo a familiares o responsables gestionar el pago correspondiente a beneficiarios fallecidos de forma completamente en línea.

¿Cómo hacer el registro en CEPANIM paso a paso?

Para completar la solicitud del CEPANIM, debes seguir estos pasos:

Embed - Jeiron Rodriguez on Instagram: "Si debes realizar la solicitud del CEPANIM para un familiar fallecido, ahora puedes hacerlo de forma digital, clara y segura desde cepanim.mef.gob.pa. Te compartimos un tutorial con el paso a paso: ingresa a la plataforma, regístrate con tus datos, completa la información del beneficiario, selecciona el lugar de retiro y adjunta los documentos requeridos según tu caso. Al finalizar, recibirás una confirmación de tu solicitud. #conpasofirme #cepanim #panama"
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  • Ingresar a la plataforma digital
  • Registrarte con tus datos personales
  • Completar la información del beneficiario fallecido
  • Seleccionar el lugar de retiro del pago
  • Adjuntar los documentos requeridos según tu caso

Al finalizar el proceso, el sistema generará una confirmación de la solicitud.

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Documentos obligatorios que debes adjuntar

El MEF indicó que es indispensable cargar archivos digitales legibles para evitar retrasos. Entre los principales requisitos están:

  • Certificado de defunción (obligatorio en todos los casos)
  • Certificado de matrimonio + copia de cédula (si el solicitante es cónyuge)
  • Certificado de nacimiento (si el solicitante es hijo)
  • Otros documentos adicionales que pueda solicitar el sistema

Las autoridades recomiendan verificar que todos los documentos estén completos y correctos antes de enviarlos, ya que errores o archivos incompletos pueden retrasar el pago.

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