CEPANIM: documentos que debes subir para recibir el pago

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilitó desde este lunes la plataforma digital del CEPANIM , permitiendo a familiares o responsables gestionar el pago correspondiente a beneficiarios fallecidos de forma completamente en línea.

El trámite se realiza a través del portal oficial: cepanim.mef.gob.pa

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¿Cómo hacer el registro en CEPANIM paso a paso?

Para completar la solicitud del CEPANIM, debes seguir estos pasos:

Embed - Jeiron Rodriguez on Instagram: "Si debes realizar la solicitud del CEPANIM para un familiar fallecido, ahora puedes hacerlo de forma digital, clara y segura desde cepanim.mef.gob.pa. Te compartimos un tutorial con el paso a paso: ingresa a la plataforma, regístrate con tus datos, completa la información del beneficiario, selecciona el lugar de retiro y adjunta los documentos requeridos según tu caso. Al finalizar, recibirás una confirmación de tu solicitud. #conpasofirme #cepanim #panama" View this post on Instagram

Ingresar a la plataforma digital

Registrarte con tus datos personales

Completar la información del beneficiario fallecido

Seleccionar el lugar de retiro del pago

Adjuntar los documentos requeridos según tu caso

Al finalizar el proceso, el sistema generará una confirmación de la solicitud.

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Documentos obligatorios que debes adjuntar

El MEF indicó que es indispensable cargar archivos digitales legibles para evitar retrasos. Entre los principales requisitos están:

Certificado de defunción (obligatorio en todos los casos)

(obligatorio en todos los casos) Certificado de matrimonio + copia de cédula (si el solicitante es cónyuge)

(si el solicitante es cónyuge) Certificado de nacimiento (si el solicitante es hijo)

(si el solicitante es hijo) Otros documentos adicionales que pueda solicitar el sistema

Las autoridades recomiendan verificar que todos los documentos estén completos y correctos antes de enviarlos, ya que errores o archivos incompletos pueden retrasar el pago.