CSS realiza cirugía en Veraguas y devuelve movilidad a joven de 22 años

CSS realiza cirugía en Veraguas y devuelve movilidad a un joven.

Un equipo médico de la Caja de Seguro Social (CSS) logró devolver la funcionalidad a la mano de un joven de 22 años, quien presentaba secuelas tras un trauma que limitaban significativamente su movilidad.

El paciente fue sometido a una osteotomía rotacional de alta complejidad, procedimiento que permitió corregir deformidades óseas y mejorar la función de la extremidad.

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La cirugía fue realizada en la policlínica Dr. Horacio Diaz Gómez y estuvo liderada por el ortopeda Javier González. Consistió en un corte controlado del hueso y su reposicionamiento para restaurar la estructura y movilidad de la mano.

CSS realiza cirugía pionera en Veraguas

Durante la intervención se utilizó tecnología de imagen avanzada, como el Arco en C, que facilitó una visualización en tiempo real y permitió realizar el procedimiento de forma precisa y mínimamente invasiva.

Gracias a este enfoque, la cirugía se realizó de manera ambulatoria, permitiendo que el paciente fuera dado de alta el mismo día.

Este avance no solo beneficia al paciente, sino que también fortalece la capacidad médica de la policlínica en Veraguas, posicionándola como un referente en cirugía ortopédica avanzada en la región.