Panamá Nacionales -  22 de abril de 2026 - 14:33

Coco Parque en San Francisco: horario y reglas que debes conocer antes de ir

Conoce el horario, reglas y restricciones de Coco Parque en San Francisco. Evita multas y disfruta el espacio correctamente.

Coco Parque en San Francisco

Coco Parque en San Francisco

serenavamvas
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La representante del corregimiento de San Francisco, Serena Vamvas, dio a conocer el horario oficial y reglamento de uso del Coco Parque, un espacio recreativo frecuentado por familias en la ciudad de Panamá.

Horario de Coco Parque

El parque estará abierto:

  • Lunes a domingo
  • 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Coco Parque fija normas que debes cumplir

Embed - Junta Comunal de San Francisco on Instagram: "Conoce las reglas del Coco Parque "
View this post on Instagram

Las autoridades comunales establecieron una serie de normas para garantizar la seguridad y convivencia:

  • Padres deben supervisar a los niños en todo momento
  • La Junta Comunal no se hace responsable por accidentes
  • Prohibido el uso de equipos de sonido a alto volumen
  • No se permiten conciertos o eventos sin autorización previa
  • Mascotas deben estar con correa obligatoriamente
  • Respetar las áreas verdes, árboles y fauna del parque
  • Prohibido fumar dentro del parque
  • Depositar la basura y desechos de mascotas en su lugar

Estacionamientos y acceso

  • No está permitido el ingreso de autos o motos al parque
  • Tampoco se permite el uso de los estacionamientos de la iglesia cercana
Embed - Junta Comunal de San Francisco on Instagram: "Disfrutemos, respetando los espacios y a los vecinos"
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU: fechas y provincias para entregar documentos de becas

Pagos a Jubilados y pensionados: fechas de la primera quincena de mayo 2026

Capturan en Colombia a panameño requerido por homicidio y fuga de La Joya

Recomendadas

Más Noticias