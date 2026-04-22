Coco Parque en San Francisco: horario y reglas que debes conocer antes de ir

La representante del corregimiento de San Francisco, Serena Vamvas, dio a conocer el horario oficial y reglamento de uso del Coco Parque, un espacio recreativo frecuentado por familias en la ciudad de Panamá.
Horario de Coco Parque
El parque estará abierto:
- Lunes a domingo
- 6:00 a.m. a 7:00 p.m.
Coco Parque fija normas que debes cumplir
Las autoridades comunales establecieron una serie de normas para garantizar la seguridad y convivencia:
- Padres deben supervisar a los niños en todo momento
- La Junta Comunal no se hace responsable por accidentes
- Prohibido el uso de equipos de sonido a alto volumen
- No se permiten conciertos o eventos sin autorización previa
- Mascotas deben estar con correa obligatoriamente
- Respetar las áreas verdes, árboles y fauna del parque
- Prohibido fumar dentro del parque
- Depositar la basura y desechos de mascotas en su lugar
Estacionamientos y acceso
- No está permitido el ingreso de autos o motos al parque
- Tampoco se permite el uso de los estacionamientos de la iglesia cercana