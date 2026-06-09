¿Cómo aplicar a los créditos educativos del IFARHU? Estos son los requisitos

¿Cómo aplicar a los créditos educativos del IFARHU?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó a los ciudadanos que mantiene disponible su programa de créditos educativos para apoyar la formación académica de estudiantes panameños en distintos niveles educativos.

La entidad destacó que estos financiamientos pueden utilizarse para estudios que van desde la educación primaria hasta programas de doctorado, con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional y académico de los beneficiarios.

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Créditos en el IFARHU para diferentes niveles de estudio

De acuerdo con el IFARHU, los créditos educativos están dirigidos a estudiantes que deseen financiar sus estudios en Panamá o en el extranjero, dependiendo del programa y las condiciones establecidas por la institución. La iniciativa busca brindar oportunidades de acceso a la educación y facilitar que más panameños alcancen sus metas académicas.

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(507) 500-4700

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Requisitos generales para solicitar un crédito educativo

La entidad explicó que los interesados deben cumplir con una serie de requisitos básicos para iniciar el trámite.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

Ser ciudadano panameño.

Presentar copia de la cédula de identidad personal.

Completar el formulario de solicitud de crédito educativo.

Entregar carta de aceptación de la universidad o centro de estudios.

Presentar prueba de admisión, cuando aplique.

Adjuntar récord académico, cuando corresponda.

Contar con un fiador solidario.

Presentar carta de trabajo del fiador.

Copia de la cédula del fiador.

Paz y salvo del fiador.

¿Dónde obtener más información?

El IFARHU informó que los ciudadanos pueden obtener orientación adicional sobre los créditos educativos, requisitos específicos y condiciones de financiamiento a través de sus canales oficiales.

Para consultas, la institución mantiene habilitada la línea telefónica (507) 500-4700.

La entidad reiteró que estos créditos representan una herramienta para apoyar la formación de estudiantes panameños y fortalecer las oportunidades educativas en distintos niveles de enseñanza.