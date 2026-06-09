Panamá Nacionales -  9 de junio de 2026 - 07:53

Capturan a exfuncionaria de la Lotería Nacional por fondos de programas sociales

Una exfuncionaria de la Lotería Nacional fue aprehendida en Barrio Norte durante una investigación por el presunto mal uso de fondos.

Exfuncionaria de la Lotería Nacional aprehendida

Exfuncionaria de la Lotería Nacional aprehendida

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una exfuncionaria de la Lotería Nacional de Beneficencia fue aprehendida durante un allanamiento realizado en el sector de Barrio Norte, como parte de una investigación por el presunto mal uso de fondos públicos destinados a programas sociales.

La diligencia fue desarrollada por las autoridades competentes en el marco de una investigación relacionada con posibles irregularidades en el manejo de recursos estatales.

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Investigación por presunta malversación de fondos

De acuerdo con la información preliminar, la exfuncionaria es investigada por su presunta vinculación con hechos relacionados con la malversación de fondos asignados a programas de carácter social.

Las autoridades indicaron que el operativo forma parte de las acciones encaminadas a esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades dentro del caso.

Allanamiento en Barrio Norte

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La aprehensión se produjo durante una diligencia de allanamiento efectuada en una residencia ubicada en Barrio Norte.

Las investigaciones buscan recopilar evidencias que permitan avanzar en el proceso y establecer si existieron irregularidades en la administración de los recursos públicos bajo investigación.

Será puesta a órdenes de las autoridades competentes

Las autoridades informaron que la exfuncionaria será puesta a disposición de las instancias correspondientes para continuar con los trámites legales establecidos.

Asimismo, reiteraron que las investigaciones continúan con el objetivo de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el adecuado uso de los fondos públicos destinados a programas de beneficio social.

El caso se mantiene en desarrollo y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre las diligencias realizadas y las posibles acciones judiciales derivadas de la investigación.

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