Panamá Nacionales -  22 de abril de 2026 - 16:27

Asamblea Nacional aprueba citar al director encargado del IDAAN por crisis de agua

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional indicó que el director encargado deberá atender un cuestionario.

Asamblea Nacional aprueba citar al director encargado del IDAAN.

Asamblea Nacional aprueba citar al director encargado del IDAAN.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó la citación del director encargado del IDAAN, Luis Santanach, quien deberá responder ante el pleno sobre la ejecución del plan para resolver la crisis de agua en el país.

El cuestionario que deberá atender el funcionario se centra en tres pilares fundamentales:

  • Estado de los proyectos: Funcionamiento y avance de las obras actuales.
  • Planes de contingencia: Medidas para garantizar el suministro ante cortes de agua.
  • Calidad del recurso: Estrategias para asegurar la potabilidad ante eventos climáticos extremos.

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