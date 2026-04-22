Panamá Nacionales -  22 de abril de 2026 - 16:38

Concurso General de Becas 2026: lugares de recepción de documentos este jueves 23 de abril

La recepción de documentos del Concurso General de Becas está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria.

Recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 del IFARHU.

Recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 del IFARHU.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este jueves 23 de abril formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 23 de abril

Provincia de Coclé - Oficinas de Aguadulce

  • Aguadulce: El Cristo, El Hato San Juan de Dios, Aguadulce, Barrios Unidos, Pueblos Unidos y El Roble.

Distrito de Penonomé - Oficina de IFARHU de Penonomé

  • Centro Educativo Santo Domingo
  • Escuela Bellas Artes
  • Escuela Buen Pastor
  • Escuela Rubén Darío Carles
  • Escuela San Ignacio de Loyola
  • IPT. Leonila Pinzón de Grimaldo
  • Colegio Marina Mercante
  • IPHE Penonomé
  • Escuela Futuresc
  • Escuela Anat. Rodríguez
  • Escuela Celia F. de Martínez
  • Escuela Federico Zúñiga
  • Escuela Simeón Conte
  • Escuela Sofía Quirós de Tejeira
  • Colegio San Agustín

Herrera - Pesé - Oficinas del IFARHU de Herrera

Pesé - Los Pozos: todas las escuelas y colegios del distrito

Los Santos - Oficina regional del IFARHU

  • Distritos de Las Tablas y Tonosí

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