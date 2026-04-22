Concurso General de Becas 2026: lugares de recepción de documentos este jueves 23 de abril

Recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 del IFARHU.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este jueves 23 de abril formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 .

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 23 de abril

Provincia de Coclé - Oficinas de Aguadulce

Aguadulce: El Cristo, El Hato San Juan de Dios, Aguadulce, Barrios Unidos, Pueblos Unidos y El Roble.

Distrito de Penonomé - Oficina de IFARHU de Penonomé

Centro Educativo Santo Domingo

Escuela Bellas Artes

Escuela Buen Pastor

Escuela Rubén Darío Carles

Escuela San Ignacio de Loyola

IPT. Leonila Pinzón de Grimaldo

Colegio Marina Mercante

IPHE Penonomé

Escuela Futuresc

Escuela Anat. Rodríguez

Escuela Celia F. de Martínez

Escuela Federico Zúñiga

Escuela Simeón Conte

Escuela Sofía Quirós de Tejeira

Colegio San Agustín

Herrera - Pesé - Oficinas del IFARHU de Herrera

Pesé - Los Pozos: todas las escuelas y colegios del distrito

Los Santos - Oficina regional del IFARHU