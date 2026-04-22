Concurso General de Becas 2026: lugares de recepción de documentos este jueves 23 de abril

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este jueves 23 de abril formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
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En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.
Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 23 de abril
Provincia de Coclé - Oficinas de Aguadulce
- Aguadulce: El Cristo, El Hato San Juan de Dios, Aguadulce, Barrios Unidos, Pueblos Unidos y El Roble.
Distrito de Penonomé - Oficina de IFARHU de Penonomé
- Centro Educativo Santo Domingo
- Escuela Bellas Artes
- Escuela Buen Pastor
- Escuela Rubén Darío Carles
- Escuela San Ignacio de Loyola
- IPT. Leonila Pinzón de Grimaldo
- Colegio Marina Mercante
- IPHE Penonomé
- Escuela Futuresc
- Escuela Anat. Rodríguez
- Escuela Celia F. de Martínez
- Escuela Federico Zúñiga
- Escuela Simeón Conte
- Escuela Sofía Quirós de Tejeira
- Colegio San Agustín
Herrera - Pesé - Oficinas del IFARHU de Herrera
Pesé - Los Pozos: todas las escuelas y colegios del distrito
Los Santos - Oficina regional del IFARHU
- Distritos de Las Tablas y Tonosí