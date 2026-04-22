CSS detecta medicinas vencidas por millones: investigan más

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, aseguró que las investigaciones en torno al caso de medicamentos vencidos aún no han concluido, y advirtió que podría haber una cantidad mayor de insumos afectados.
CSS investiga medicinas vencidas
La Fiscalía Anticorrupción mantiene una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, tras la detección de medicinas e insumos vencidos valorados en B/.2.5 millones.
Inspecciones en depósitos
Las declaraciones se dieron luego de una inspección ocular realizada por el Ministerio Público en depósitos de la CSS ubicados en:
- Felipillo
- El Crisol
Durante estas diligencias, las autoridades buscan determinar responsabilidades y el alcance real del caso.
Este nuevo hallazgo se produce en medio de la sensibilidad que aún genera el caso de intoxicación por dietilenglicol en Panamá, uno de los episodios más graves relacionados con medicamentos en el país.