CSS detecta medicinas vencidas por millones: investigan más

El director de la Caja de Seguro Social (CSS) , Dino Mon, aseguró que las investigaciones en torno al caso de medicamentos vencidos aún no han concluido, y advirtió que podría haber una cantidad mayor de insumos afectados.

“Estas investigaciones no han acabado, apuntan a que hay una cantidad mayor. Nosotros dimos un arqueo de una cantidad inicial y con eso se iniciaron las investigaciones”, indicó. “Estas investigaciones no han acabado, apuntan a que hay una cantidad mayor. Nosotros dimos un arqueo de una cantidad inicial y con eso se iniciaron las investigaciones”, indicó.

CSS investiga medicinas vencidas

La Fiscalía Anticorrupción mantiene una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, tras la detección de medicinas e insumos vencidos valorados en B/.2.5 millones.

Inspecciones en depósitos

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Las declaraciones se dieron luego de una inspección ocular realizada por el Ministerio Público en depósitos de la CSS ubicados en:

Felipillo

El Crisol

Durante estas diligencias, las autoridades buscan determinar responsabilidades y el alcance real del caso.

Este nuevo hallazgo se produce en medio de la sensibilidad que aún genera el caso de intoxicación por dietilenglicol en Panamá, uno de los episodios más graves relacionados con medicamentos en el país.