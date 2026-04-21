Panamá busca transformar el servicio de agua potable

El Ministerio de Salud (Minsa) participó en el foro “Hacia una nueva gobernanza del sector agua”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de fortalecer el acceso a agua potable de calidad en el país.
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó la importancia del recurso hídrico: “El agua no solo es indispensable para la vida; es también un determinante fundamental de la salud”. El funcionario subrayó que sin acceso a agua segura no es posible prevenir enfermedades ni garantizar el bienestar de la población.
Foro para buscar soluciones sostenibles
El encuentro reunió a actores clave del sector para:
- Fortalecer capacidades institucionales
- Promover la integración del sector agua
- Construir consensos para soluciones sostenibles
La meta es avanzar hacia una gestión más eficiente y permanente del recurso hídrico.
Apoyo del BID en Panamá
El gerente regional del BID, Tomás Bermúdez, explicó que el organismo respalda iniciativas como:
- Programa de mejora operativa del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
- Programa de saneamiento en el área metropolitana, Arraiján y La Chorrera
Temas clave del foro
Durante el diálogo multisectorial se abordaron:
- Retos en la planificación del recurso hídrico
- Gobernanza del agua y saneamiento
- Experiencias en América Latina y el Caribe
Además, participaron instituciones públicas, sociedad civil, academia y organismos internacionales.
El acceso a agua potable continúa siendo uno de los principales desafíos en Panamá, por lo que este tipo de espacios busca generar soluciones integrales para mejorar el servicio en todo el país.