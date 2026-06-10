BAC se consolida como el segundo banco de Panamá tras integrar Multibank

BAC Panamá completó hoy la fusión operativa con Multibank, marcando el inicio de una nueva etapa para sus clientes, colaboradores y para el país. Tras la autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá, BAC y Multibank operan ahora como una sola entidad , tras concluir el proceso de integración.

Con activos combinados superiores a US$45 mil millones y una cartera de crédito que supera los US$32 mil millones, BAC Panamá se posiciona como el segundo banco de la plaza por tamaño de activos y cartera.

Como resultado de la fusión, Panamá amplía su peso dentro de la red regional del Grupo BAC, al representar cerca del 31% de la cartera y de los depósitos del grupo, frente al 21% y 23%, respectivamente, antes de la adquisición, reforzando su relevancia estratégica dentro de la organización. La entidad forma parte de una plataforma financiera regional con grado de inversión, respaldada por una trayectoria sólida y estándares rigurosos de gestión y gobierno corporativo.

a4782442-33f2-44c4-94a6-114a4f7426cf BAC y Multibank operan ahora como una sola entidad. Cortesía

“Hoy iniciamos una nueva etapa con responsabilidad y entusiasmo. Agradecemos la confianza de nuestros clientes, el acompañamiento del regulador y el compromiso extraordinario de los equipos de BAC y Multibank que hicieron posible esta fusión”, señaló Ramón Chiari Brin, presidente ejecutivo de BAC Panamá.

La integración ha sido posible gracias al profesionalismo, la capacidad técnica y el compromiso de los equipos de ambas organizaciones, quienes durante los últimos meses trabajaron de manera coordinada en la preparación operativa, tecnológica, comercial y cultural del proceso.

A partir de hoy, los clientes que formaban parte de Multibank pasan a ser clientes de BAC, accediendo de forma progresiva a una propuesta de valor ampliada que combina la experiencia, el conocimiento local y la solidez de ambas instituciones.

Esta integración se traduce en beneficios concretos: una red de sucursales más amplia, con presencia en nueve de las diez provincias del país; una mayor disponibilidad de ATMs, incluyendo retiros sin tarjeta y ATMs Full para depósitos de efectivo; una banca móvil robusta y en constante evolución, que facilita la gestión de productos y servicios de forma ágil y segura; y una oferta integral de soluciones financieras sostenibles con enfoque en valor económico, social y ambiental, reforzando su compromiso de acompañar a sus clientes en cada etapa, brindando mayor cercanía, innovación, sostenibilidad y oportunidades.

“Panamá es un mercado estratégico para BAC y para América Central. Desde aquí continuamos fortaleciendo una plataforma sólida, innovadora y cercana. Por nuestros medios de pago en toda la región circula un aproximado al 55% del PIB centroamericano y, puntualmente en Panamá, el equivalente al 44% del PIB local. Esto implica la enorme responsabilidad de servir con excelencia y acompañar a miles de negocios que generan empleo, inversión y desarrollo”, afirmó Rodolfo Tabash, presidente y CEO de BAC.

2128c900-c8b1-4110-9367-13e5aa619b05 BAC Panamá completó hoy su fusión operativa. Cortesía

Como líder en medios de pago, BAC continuará apoyando a pequeñas, medianas y grandes empresas con soluciones personalizadas y relaciones estratégicas de largo plazo.

Para sus más de 70 mil accionistas, esta integración representa un voto de confianza y a largo plazo en Panamá, en el talento de su gente y en su capacidad para atraer inversión, impulsar la innovación y generar crecimiento sostenible. Esta es la segunda adquisición estratégica que BAC y sus accionistas concretan en Panamá, después de BBVA, reflejando una apuesta sostenida y de largo plazo por el desarrollo del país.

La entidad reitera que continuará operando bajo altos estándares de gobierno corporativo, cumplimiento, gestión de riesgos y ciberseguridad, alineados con su propósito de generar prosperidad en las comunidades a las que sirve.

Con esta integración, BAC inicia una nueva etapa en Panamá, fortaleciendo su escala, su propuesta de valor y su compromiso con el desarrollo del país.