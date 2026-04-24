Prima de antigüedad CSS: ¿cómo reclamar el pago de un familiar fallecido?

Inicia el pago de la prima de antigüedad de la CSS.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los familiares de exfuncionarios fallecidos con derecho a recibir la prima de antigüedad deben iniciar el proceso de notificación y orientación en la sede principal de la institución, ubicada en Clayton, ciudad de Panamá.

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Para facilitar el trámite, la institución ha habilitado los siguientes canales de consulta:

Familiares de fallecidos: Pueden verificar si el excolaborador figura en el listado oficial ingresando al enlace: Lista de exfuncionarios fallecidos .

Pueden verificar si el excolaborador figura en el listado oficial ingresando al enlace: . Exfuncionarios vivos: Aquellos que deseen confirmar si están habilitados para el proceso pueden acceder al listado actualizado en: Listado oficial de exfuncionarios.

Este beneficio económico representa un reconocimiento por los años de servicio prestados a la institución.

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¿Dónde reclamar la prima de antigüedad de la CSS?

Todos los solicitantes (tanto exfuncionarios como beneficiarios de fallecidos) deben acudir personalmente a la siguiente oficina al Departamento de Pago de la Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos, ubicado en el piso 3 de la sede central en Clayton.

Para resolver dudas o solicitar información adicional, la CSS ha puesto a disposición las siguientes líneas telefónicas: 513-1568 y 513-1708.