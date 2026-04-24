Panamá Nacionales -  24 de abril de 2026 - 10:15

Prima de antigüedad CSS: ¿cómo reclamar el pago de un familiar fallecido?

La CSS indicó que la prima de antigüedad representa un reconocimiento por los años de servicio prestados a la institución.

Inicia el pago de la prima de antigüedad de la CSS.

Inicia el pago de la prima de antigüedad de la CSS.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los familiares de exfuncionarios fallecidos con derecho a recibir la prima de antigüedad deben iniciar el proceso de notificación y orientación en la sede principal de la institución, ubicada en Clayton, ciudad de Panamá.

Para facilitar el trámite, la institución ha habilitado los siguientes canales de consulta:

Este beneficio económico representa un reconocimiento por los años de servicio prestados a la institución.

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¿Dónde reclamar la prima de antigüedad de la CSS?

Todos los solicitantes (tanto exfuncionarios como beneficiarios de fallecidos) deben acudir personalmente a la siguiente oficina al Departamento de Pago de la Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos, ubicado en el piso 3 de la sede central en Clayton.

Para resolver dudas o solicitar información adicional, la CSS ha puesto a disposición las siguientes líneas telefónicas: 513-1568 y 513-1708.

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