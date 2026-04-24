Atención: cierre del Puente de las Américas es este sábado

El Ministerio de Obras Públicas avanza en la evaluación estructural del Puente de las Américas mediante pruebas de carga que incorporan tecnología de alta precisión.
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Estos sensores permiten registrar variaciones como estiramientos y compresiones en los elementos estructurales, generando información clave sobre el comportamiento del puente durante las pruebas.
MOP: Las mediciones en tiempo real permitirán analizar la respuesta
El sistema utilizado transmite los datos vía WiFi a una consola central, donde especialistas realizan el análisis técnico para evaluar la condición y seguridad de la infraestructura.
Las autoridades indicaron que estos estudios forman parte de un proceso de monitoreo que busca garantizar el adecuado funcionamiento del puente y reforzar la toma de decisiones sobre su mantenimiento.