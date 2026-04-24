Atención: cierre del Puente de las Américas es este sábado

El Ministerio de Obras Públicas avanza en la evaluación estructural del Puente de las Américas mediante pruebas de carga que incorporan tecnología de alta precisión.

Para estos ensayos, se instalaron 24 extensómetros en el lado Este del puente, distribuidos entre la cara norte y sur de la estructura, con el objetivo de medir en tiempo real la respuesta del puente ante el tránsito de vehículos.

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Estos sensores permiten registrar variaciones como estiramientos y compresiones en los elementos estructurales, generando información clave sobre el comportamiento del puente durante las pruebas.

MOP: Las mediciones en tiempo real permitirán analizar la respuesta

El sistema utilizado transmite los datos vía WiFi a una consola central, donde especialistas realizan el análisis técnico para evaluar la condición y seguridad de la infraestructura.

Las autoridades indicaron que estos estudios forman parte de un proceso de monitoreo que busca garantizar el adecuado funcionamiento del puente y reforzar la toma de decisiones sobre su mantenimiento.