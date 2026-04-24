Canal de Panamá reporta crecimiento en tráfico marítimo y demanda de reservas

El Canal de Panamá registró un aumento de tránsitos y tonelaje durante el primer semestre del Año Fiscal 2026, así como una mayor demanda en el uso de su sistema de reservas, como parte de las dinámicas del comercio marítimo internacional.

Estos aspectos fueron parte de una actualización al mercado que organizó el Canal de Panamá, moderada por Anna Milne, directora general de Investigación Corporativa de Mercados Emergentes del Bank of America Merrill Lynch.

En la llamada, en la que participaron el administrador del Canal de Panamá, Dr. Ricaurte Vásquez Morales; la subadministradora y Oficial de Sostenibilidad, Ilya Espino de Marotta; y el vicepresidente de Finanzas, Víctor Vial, se brindaron los resultados del semestre del AF 2026 y los avances en el desarrollo de las iniciativas portuarias, el gasoducto, el corredor logístico y el proyecto de Río Indio.

La ocasión fue propicia para aclarar a la industria marítima la actualidad de la vía interoceánica ante un mayor volumen de buques en los últimos meses.

“El Canal de Panamá está abierto y en pleno funcionamiento, gracias al esfuerzo de unos nueve mil panameños que mantienen abierta esta vía navegable”, señaló el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales.

Además, añadió que “en medio de todas las complicaciones geopolíticas que se dan en el mundo, los cambios y diversos factores asociados al comercio internacional, el Canal de Panamá permanece abierto y confiable y, especialmente en este momento con los niveles de agua en un nivel óptimo, estamos dando cabida a un volumen de tráfico cada vez mayor”.

Resultados del primer semestre

Durante la primera mitad del AF 2026 (de octubre de 2025 a marzo de 2026) se registraron 6,288 tránsitos, lo que representa un incremento interanual de 224 tránsitos. Durante el mismo período transitaron 254 millones de toneladas CP/SUAB (Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá), aproximadamente 5% más que los 243 millones de toneladas del mismo período del año fiscal anterior.

Este desempeño ha sido particularmente sólido en los últimos meses, con promedios diarios de 34 buques en enero, 37 en marzo y, más recientemente, jornadas pico que superaron los 40 tránsitos.

Canal opera de forma segura y predecible

En torno al aumento de reservas y los resultados de algunas subastas que forman parte de los servicios que ofrece el Canal, el vicepresidente de Finanzas, Víctor Vial, aclaró que; si bien algunas embarcaciones han alcanzado a pagar cifras superiores al millón de dólares por una subasta, estos resultados reflejan solo condiciones temporales por un aumento de demanda.

El Canal de Panamá ofrece a la industria marítima diversos mecanismos del sistema de reservas para programar sus tránsitos con antelación, incluyendo la Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA) y el sistema 1a para buques de Gas Natural Licuado (GNL). Todos los buques necesitan contar con una reserva para transitar.

Para aquellos que no reservan con anticipación, el Canal ofrece opciones como las reservas de última hora y el mecanismo de subastas. En la actualidad se ofrecen a diario entre 3 y 5 cupos mediante el mecanismo de subastas.

De acuerdo con Vial, el precio promedio de una subasta antes del conflicto en el Medio Oriente era de entre $135,000 y $140,000 dólares, mientras que después del inicio del conflicto, entre los meses de marzo y abril, este promedio aumentó hasta los $385,000 dólares.

Otro aspecto que aclaró Vial es que debido a que la mayoría de los buques reserva su tránsito con antelación, no se genera una fila y se brinda mayor certeza a los usuarios.

Las subastas se realizan utilizando franjas horarias específicas ya incorporadas en el calendario del Canal, sin afectar a los buques con reservas confirmadas ni alterar el orden de tránsito establecido.

Preparados ante posibles sequías

La disponibilidad del agua en el Canal fue otro de los aspectos tratados en la actualización al mercado. En ese sentido, la subadministradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, indicó que, ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño, se ha estado monitoreando la situación desde principios de año y se adoptaron medidas preventivas de ahorro de agua.

Además, explicó que, gracias a lluvias inusuales en la estación seca, los lagos Gatún y Alhajuela se mantienen en niveles máximos. El objetivo es conservar estos niveles para enfrentar un posible fenómeno de El Niño fuerte hacia finales de año, garantizando así la continuidad del servicio.

“No prevemos nada significativo de aquí a diciembre, pero seguimos vigilando, y queremos mantener los lagos al nivel más alto posible para la próxima estación seca, a fin de poder prestar un servicio de gran calidad”, añadió la Ing. Espino de Marotta.