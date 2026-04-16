Planta de Mendoza opera al 75%: Canal de Panamá estima normalización para el viernes

El Canal de Panamá informó que la planta potabilizadora de Mendoza, ubicada en la provincia de Panamá Oeste, se encuentra operando al 75% de su capacidad debido a un incidente en la toma de agua cruda. La situación ha generado afectaciones en el suministro de agua potable en áreas abastecidas por esta instalación.

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Trabajos del Canal en marcha para restablecer el servicio

Desde el momento en que se detectó la incidencia, personal técnico del Canal de Panamá se trasladó al sitio para atender la situación.

Actualmente, se mantienen labores y coordinaciones para restablecer la operación completa de la planta en el menor tiempo posible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/2044770286189552061?s=20&partner=&hide_thread=false El @canaldepanama informa que la planta potabilizadora de Mendoza, en Panamá Oeste, opera actualmente al 75% de su capacidad debido a un incidente técnico en la toma de agua cruda. https://t.co/bifnABv6ju — IDAAN (@IDAANinforma) April 16, 2026

Estiman recuperación al 100% este viernes

De acuerdo con evaluaciones preliminares, la planta podría volver a operar al 100% de su capacidad el día de mañana, siempre que las condiciones técnicas se mantengan favorables.

Ubicación de la planta

La planta potabilizadora de Mendoza es una de las principales instalaciones que abastecen sectores de Panamá Oeste, por lo que cualquier reducción en su operación impacta directamente a miles de residentes.

El Canal de Panamá ofreció disculpas a los usuarios afectados por esta situación y reiteró su compromiso de restablecer el servicio lo antes posible.