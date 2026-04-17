Parque Jurásico en Panamá Norte tendrá actividades y transporte gratis este sábado

La Alcaldía de Panamá anunció una jornada especial de actividades familiares en el Parque Norte, donde se celebrará un aniversario más de la reapertura de Mundo Jurásico este sábado 18 de abril.
Actividades y sorpresas para toda la familia
Durante la jornada, los visitantes podrán disfrutar de diversas actividades y sorpresas en el área temática de dinosaurios, conocida como Mundo Jurásico.
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El evento está diseñado para niños y adultos, con experiencias recreativas en un ambiente al aire libre.
Parque Jurásico con transporte gratis desde San Vicente
Como parte de la logística, la Alcaldía habilitará transporte gratuito para facilitar el acceso al parque.
- Punto de salida: San Vicente
- Hora: desde las 8:00 a.m.
Esta medida busca incentivar la participación de residentes de Panamá Norte y áreas cercanas.
La actividad se posiciona como una alternativa para quienes buscan planes familiares durante el fin de semana, combinando naturaleza, entretenimiento y educación.