SENNIAF coordina acciones de protección tras incidente entre estudiantes en Veraguas

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ( SENNIAF ) acudió a un centro educativo de la provincia de Veraguas para dar seguimiento a un caso en el que un estudiante de 13 años habría sido presuntamente agredido y amenazado con un arma blanca por otros alumnos.

Como parte de la intervención, personal de la institución sostuvo una reunión con el director del plantel para conocer las medidas administrativas y disciplinarias adoptadas por el centro educativo tras los hechos reportados.

Posteriormente, el equipo técnico de SENNIAF se reunió con los padres del adolescente, quienes acudieron al centro para brindar detalles sobre la situación que involucra a su hijo.

SENNIAF brinda apoyo a familia de adolescente

Durante el encuentro, los especialistas ofrecieron orientación a la familia, escucharon sus inquietudes y coordinaron las acciones de seguimiento correspondientes, priorizando la protección integral y el bienestar del menor.

La entidad informó que mantiene coordinación con las autoridades competentes para garantizar el respeto de los derechos del adolescente y la atención adecuada del caso.

SENNIAF reiteró su compromiso de velar por la protección de niños, niñas y adolescentes, promoviendo entornos seguros, respetuosos y libres de toda forma de violencia dentro y fuera de los centros educativos.