Mitradel da 10 días a empresa del Cuarto Puente tras denuncias laborales

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, calificó como “deplorable” la situación detectada en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, tras un intento de paralización registrado este jueves.
Denuncian malas condiciones y posibles incumplimientos
De acuerdo con los reportes, los trabajadores señalaron:
- Condiciones precarias en áreas de alimentación y aseo
- Jornadas extendidas con duplicación de turnos
- Posible incumplimiento en el porcentaje de trabajadores panameños y extranjeros
La ministra indicó que, durante las inspecciones, se evidenció una mayor presencia de trabajadores extranjeros, principalmente en horarios nocturnos.
Mitradel da 10 días por fallas en Cuarto Puente
Ante estas irregularidades, el Mitradel otorgó un plazo de 10 días tanto a la empresa principal como a la subcontratista para corregir las anomalías detectadas.
De no cumplirse las disposiciones, se aplicarán sanciones económicas.
Supervisión nocturna en el proyecto
Como parte de las medidas, la entidad anunció que reforzará la fiscalización en el proyecto, incluyendo la presencia de inspectores en horario nocturno.
Esta acción busca verificar el cumplimiento de la normativa laboral en todos los turnos.
Contexto del conflicto
El caso surge tras un intento de paralización en el proyecto, uno de los más importantes en materia de infraestructura del país, lo que puso en evidencia tensiones laborales dentro de la obra.