Mitradel da 10 días a empresa del Cuarto Puente tras denuncias laborales

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, calificó como “deplorable” la situación detectada en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, tras un intento de paralización registrado este jueves.

“Fue deplorable ver cómo tienen a los trabajadores panameños en una esquina y cómo los trabajadores asiáticos están en otra esquina bien atendidos”, expresó la titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). “Fue deplorable ver cómo tienen a los trabajadores panameños en una esquina y cómo los trabajadores asiáticos están en otra esquina bien atendidos”, expresó la titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Denuncian malas condiciones y posibles incumplimientos

De acuerdo con los reportes, los trabajadores señalaron:

Condiciones precarias en áreas de alimentación y aseo

Jornadas extendidas con duplicación de turnos

Posible incumplimiento en el porcentaje de trabajadores panameños y extranjeros

La ministra indicó que, durante las inspecciones, se evidenció una mayor presencia de trabajadores extranjeros, principalmente en horarios nocturnos.

“Era evidente que había mucho más asiáticos que panameños, un porcentaje alto, principalmente en horas de la noche”, afirmó. “Era evidente que había mucho más asiáticos que panameños, un porcentaje alto, principalmente en horas de la noche”, afirmó.

Mitradel da 10 días por fallas en Cuarto Puente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2045263859255218622?s=20&partner=&hide_thread=false "Fue deplorable ver cómo tienen a los trabajadores panameños en una esquina y cómo los trabajadores asiáticos están en otra esquina bien atendidos", expresó este viernes la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, @Jackyenpositivo Muñoz, al preguntarle sobre lo ocurrido este… pic.twitter.com/BBHoTfjZna — Telemetro Reporta (@TReporta) April 17, 2026

Ante estas irregularidades, el Mitradel otorgó un plazo de 10 días tanto a la empresa principal como a la subcontratista para corregir las anomalías detectadas.

De no cumplirse las disposiciones, se aplicarán sanciones económicas.

Supervisión nocturna en el proyecto

Como parte de las medidas, la entidad anunció que reforzará la fiscalización en el proyecto, incluyendo la presencia de inspectores en horario nocturno.

Esta acción busca verificar el cumplimiento de la normativa laboral en todos los turnos.

Contexto del conflicto

El caso surge tras un intento de paralización en el proyecto, uno de los más importantes en materia de infraestructura del país, lo que puso en evidencia tensiones laborales dentro de la obra.