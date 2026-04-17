Detención provisional para imputado por femicidio en Caimitillo

Un juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá ordenó la detención provisional de un ciudadano de 35 años, imputado por el delito de femicidio doloso en perjuicio de su expareja.

La decisión fue adoptada por el juez Fermín Bonilla, tras considerar que la medida era la más idónea, necesaria y proporcional ante la gravedad del hecho y los riesgos procesales.

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Riesgos procesales y gravedad del caso

Durante la audiencia, el juzgador valoró elementos como:

Riesgo de afectar medios de prueba

Peligro para la comunidad

Posible amenaza contra familiares de la víctima

Además, se tomaron en cuenta evidencias presentadas que apuntan a un arraigo domiciliario debilitado, antecedentes de conducta agresiva y la existencia de medidas de protección a favor de la víctima.

Detención provisional para imputado por femicidio @OJudicial

Detención provisional: Audiencia y partes involucradas

En el acto judicial, celebrado el 16 de abril de 2026, se declaró legal la aprehensión y se admitió la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público.

La fiscal del caso fue Julieth Medina Rojas, mientras que la defensa del imputado estuvo a cargo de la defensora pública Maryorie De Bernard.

Por su parte, la representación legal de las víctimas fue ejercida por Alexa Castro.

Hechos en Caimitillo

El crimen ocurrió el miércoles 15 de abril en el corregimiento de Caimitillo, específicamente en el sector de Calzada Larga.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima falleció tras ser asfixiada presuntamente por su expareja dentro de su residencia.

Investigación en curso

El caso continúa en etapa de investigación, mientras el imputado permanecerá bajo detención provisional como parte del proceso judicial.