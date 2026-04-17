MOP anuncia cierres nocturnos en la Carretera Panamericana por trabajos en Viguí–Santiago

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, como parte del proyecto “Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera Panamericana Santiago–David”, se llevarán a cabo labores de instalación de vigas en el paso peatonal de Chorcha.

Estas acciones implicarán cierres totales temporales de la vía, los cuales se realizarán por intervalos para garantizar la seguridad durante la ejecución de los trabajos.

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Trabajos del MOP afectarán el tránsito nocturno

Fechas y horarios de cierre

Días: 21 y 22 de abril de 2026

Horario: 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

Duración de cierres: Intervalos aproximados de 1 hora y 30 minutos en ambos carriles

La intervención se desarrollará en el paso peatonal de Chorcha, ubicado en:

Comunidad de Las Vueltas

Distrito de San Lorenzo

Provincia de Chiriquí

Medidas de seguridad y recomendaciones

El MOP indicó que se implementarán acciones para mantener el orden y la seguridad vial durante los cierres:

Señalización preventiva en ambos sentidos de la vía

Dispositivos de orientación para conductores

Presencia de personal de tránsito

Velocidad máxima permitida: 20 km/h en la zona de trabajo

Las autoridades exhortan a los conductores a respetar las indicaciones del personal y las normas establecidas para evitar incidentes.