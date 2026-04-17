MOP anuncia cierres nocturnos en la Carretera Panamericana por trabajos en Viguí–Santiago

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, como parte del proyecto “Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera Panamericana Santiago–David”, se llevarán a cabo labores de instalación de vigas en el paso peatonal de Chorcha.
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Trabajos del MOP afectarán el tránsito nocturno
Fechas y horarios de cierre
- Días: 21 y 22 de abril de 2026
- Horario: 9:00 p.m. a 4:00 a.m.
- Duración de cierres: Intervalos aproximados de 1 hora y 30 minutos en ambos carriles
La intervención se desarrollará en el paso peatonal de Chorcha, ubicado en:
- Comunidad de Las Vueltas
- Distrito de San Lorenzo
- Provincia de Chiriquí
Medidas de seguridad y recomendaciones
El MOP indicó que se implementarán acciones para mantener el orden y la seguridad vial durante los cierres:
- Señalización preventiva en ambos sentidos de la vía
- Dispositivos de orientación para conductores
- Presencia de personal de tránsito
- Velocidad máxima permitida: 20 km/h en la zona de trabajo
Las autoridades exhortan a los conductores a respetar las indicaciones del personal y las normas establecidas para evitar incidentes.