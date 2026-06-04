Calcomanías de circulación temporal: ¿Qué requisitos exige la Alcaldía para retirarla?

Disponible la calcomanías de circulación temporal de junio 2026

La Alcaldía de Panamá anunció el inicio de la entrega de las calcomanías correspondientes al permiso de circulación temporal del mes de junio de 2026 para los propietarios de vehículos registrados en el distrito capital.

La entidad recordó a los contribuyentes que el retiro de este documento se realiza exclusivamente en el Centro de Entrega de Placas, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, a un costado del edificio Hatillo.

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Requisitos para retirar la calcomanía

Para recibir la calcomanía de circulación temporal, los propietarios de vehículos deberán cumplir con dos requisitos fundamentales:

Estar paz y salvo con los impuestos municipales.

Contar con el revisado vehicular vigente.

La Alcaldía indicó que estos requisitos serán verificados antes de efectuar la entrega del documento.

Calcomanías de circulación temporal: lugar de entrega

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El proceso se desarrolla únicamente en el Centro de Entrega de Placas habilitado por el municipio.

Las autoridades recomiendan a los contribuyentes verificar previamente el estado de sus pagos municipales para agilizar el trámite y evitar inconvenientes al momento de retirar la calcomanía.

Horarios de atención

La Alcaldía de Panamá informó que el centro de atención opera en los siguientes horarios:

Lunes a viernes

7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábados

7:00 a.m. a 1:00 p.m.

La institución exhortó a los usuarios a acudir dentro de los horarios establecidos y con la documentación correspondiente para completar el proceso de manera rápida y eficiente.

Importancia del permiso temporal

La calcomanía de circulación temporal permite a los conductores mantener la documentación requerida mientras se completan los procesos administrativos relacionados con la entrega de placas vehiculares.

La Alcaldía reiteró que mantener los impuestos municipales al día y el revisado vigente es indispensable para acceder a este beneficio y cumplir con las disposiciones de tránsito vigentes.