Feria Internacional del Libro 2026 ya tiene fecha: el Canal de Panamá será invitado de honor

La Cámara Panameña del Libro anunció en conferencia de prensa que la Feria Internacional del Libro Panamá 2026 se llevará a cabo del 25 al 30 de agosto. En esta edición, el invitado de honor será el Canal de Panamá, rindiendo un tributo especial a su legado histórico y global.
Este martes se realizó una conferencia de prensa para brindar detalles de la Feria Internacional del Libro Panamá 2026, que este año se realizará del 25 al 30 de agosto, con el @canaldepanama como invitado de honor. pic.twitter.com/jmqhCArh6t— Telemetro Reporta (@TReporta) April 14, 2026