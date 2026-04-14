Panamá Nacionales -  14 de abril de 2026 - 15:48

Feria Internacional del Libro 2026 ya tiene fecha: el Canal de Panamá será invitado de honor

En conferencia de prensa se anunció que la Feria Internacional del Libro 2026 tendrá como invitado de honor al Canal de Panamá.

Feria Internacional del Libro 2026 será en el mes de agosto.

Por Ana Canto

La Cámara Panameña del Libro anunció en conferencia de prensa que la Feria Internacional del Libro Panamá 2026 se llevará a cabo del 25 al 30 de agosto. En esta edición, el invitado de honor será el Canal de Panamá, rindiendo un tributo especial a su legado histórico y global.

Hitos y novedades de esta edición

  • Lema oficial: Bajo el concepto "La ruta de las mil historias", la feria integrará diálogos, presentaciones artísticas y homenajes a historiadores y arquitectos.
  • Aniversario: El evento servirá de marco para celebrar los 10 años de la inauguración del Canal Ampliado.
  • Lanzamientos: La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) presentará un libro conmemorativo sobre los detalles técnicos y humanos de la ampliación.
  • Cultura y Educación: Se presentará la obra musical "El sueño de un Istmo", con funciones gratuitas dirigidas a la población estudiantil.

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, resaltó que la participación de la vía interoceánica fortalece la identidad nacional y proyecta el valor literario de nuestra historia hacia el mundo.

