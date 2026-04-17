CEPANIM Panamá: ¿quiénes podrán acceder a los beneficios y cuándo inicia el registro?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró que es la única entidad autorizada para brindar información oficial sobre el proceso del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) , ante la circulación de datos falsos en redes sociales.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a informarse únicamente por canales institucionales.

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MEF advierte sobre información falsa

La subsecretaria general, Ana Amado, enfatizó que tanto ciudadanos como medios pueden acceder a orientación oficial las veces que lo necesiten.

Además, recomendó seguir las redes oficiales del MEF, donde se publican:

Actualizaciones del proceso

Cápsulas informativas

Información verificada

¿Quiénes podrán acceder al CEPANIM?

Aunque aún no se han detallado todos los requisitos específicos, el MEF confirmó que el programa estará dirigido a:

Beneficiarios reconocidos

Herederos vinculados al proceso

Los detalles completos serán divulgados una vez se habilite la plataforma oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2044901786235072667?s=20&partner=&hide_thread=false No caigas en información falsa.

El Ministerio de Economía y Finanzas es la única entidad encargada de coordinar y brindar información oficial sobre el CEPANIM.



La subsecretaria general, Ana Amado, reiteró que tanto los medios de comunicación como la ciudadanía pueden acceder a… pic.twitter.com/sBoEPMRljV — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) April 16, 2026

Fechas clave del proceso

Las autoridades adelantaron el cronograma:

Abril 2026: habilitación de la plataforma de registro

habilitación de la plataforma de registro Junio 2026: inicio de entrega de certificados CEPANIM

El proceso será progresivo y organizado para garantizar transparencia.

¿Qué es el CEPANIM?

El CEPANIM (Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora) es un mecanismo que permitirá reconocer pagos pendientes relacionados con intereses acumulados.

El ministro Felipe Chapman aclaró que próximamente se brindarán más detalles sobre su funcionamiento.

Recomendaciones a la población

El MEF pidió a los ciudadanos: