CEPANIM Panamá: ¿quiénes podrán acceder a los beneficios y cuándo inicia el registro?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró que es la única entidad autorizada para brindar información oficial sobre el proceso del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM), ante la circulación de datos falsos en redes sociales.
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MEF advierte sobre información falsa
La subsecretaria general, Ana Amado, enfatizó que tanto ciudadanos como medios pueden acceder a orientación oficial las veces que lo necesiten.
Además, recomendó seguir las redes oficiales del MEF, donde se publican:
- Actualizaciones del proceso
- Cápsulas informativas
- Información verificada
¿Quiénes podrán acceder al CEPANIM?
Aunque aún no se han detallado todos los requisitos específicos, el MEF confirmó que el programa estará dirigido a:
- Beneficiarios reconocidos
- Herederos vinculados al proceso
Los detalles completos serán divulgados una vez se habilite la plataforma oficial.
Fechas clave del proceso
Las autoridades adelantaron el cronograma:
- Abril 2026: habilitación de la plataforma de registro
- Junio 2026: inicio de entrega de certificados CEPANIM
El proceso será progresivo y organizado para garantizar transparencia.
¿Qué es el CEPANIM?
El CEPANIM (Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora) es un mecanismo que permitirá reconocer pagos pendientes relacionados con intereses acumulados.
El ministro Felipe Chapman aclaró que próximamente se brindarán más detalles sobre su funcionamiento.
Recomendaciones a la población
El MEF pidió a los ciudadanos:
- No compartir información no verificada
- Esperar la habilitación oficial de la plataforma
- Realizar el trámite únicamente por canales institucionales