Panamá Nacionales -  17 de abril de 2026 - 17:12

Festival de Diablos llega este sábado a Los Pueblitos con más de 400 danzantes

Más de 400 danzantes participarán en el Festival de Diablos este sábado en Los Pueblitos. Conoce horarios, precios y detalles.

Festival de Diablos en Los Pueblitos este sábado

Festival de Diablos en Los Pueblitos este sábado

@Panamaalcaldia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El folclore panameño se tomará la ciudad este sábado 18 de abril con el Festival de Diablos, que se realizará en el Centro Turístico Los Pueblitos desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

La actividad, organizada por la Alcaldía de Panamá, reunirá a cientos de danzantes en una jornada cultural que busca resaltar las tradiciones del país.

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Tradición reconocida por la Unesco

La danza de los Diablos Sucios, una de las principales expresiones del evento, fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2019.

Esta manifestación representa la lucha entre el bien y el mal, una tradición de origen colonial vinculada a los procesos de evangelización.

Más de 400 danzantes en escena

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El festival contará con la participación de:

  • Más de 250 bailarines de las “Tres Danzas del Gran Diablo”
  • 50 Diablos Congo
  • 60 Diablos Espejos
  • Más de 20 Diablos de Pañuelos de Penonomé
  • Más de 30 Diablos Sucios

Además, como invitados especiales, participarán 35 danzantes del grupo colombiano Fiesta de Antioquia.

Festival de Diablos en Los Pueblitos este sábado

Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones llenas de color, ritmo y tradición, con danzantes que combinan música, castañuelas y elaboradas máscaras artesanales.

“Grupos de distintas regiones se reunirán para hacer vibrar al público con sus expresiones vernáculas”, destacó la Alcaldía.

Entrada y acceso

  • Entrada general:
    • Nacionales: B/.1.00
    • Extranjeros: B/.3.00
  • Entrada gratuita para:
    • Niños menores de 5 años
    • Personas con discapacidad
    • Jubilados
    • Estudiantes con carné

El acceso a las presentaciones será completamente gratuito.

El evento busca fortalecer la identidad histórica y cultural de Panamá, promoviendo el valor de sus tradiciones ante nuevas generaciones y visitantes.

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