Festival de Diablos llega este sábado a Los Pueblitos con más de 400 danzantes

Festival de Diablos en Los Pueblitos este sábado

El folclore panameño se tomará la ciudad este sábado 18 de abril con el Festival de Diablos , que se realizará en el Centro Turístico Los Pueblitos desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

La actividad, organizada por la Alcaldía de Panamá, reunirá a cientos de danzantes en una jornada cultural que busca resaltar las tradiciones del país.

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Tradición reconocida por la Unesco

La danza de los Diablos Sucios, una de las principales expresiones del evento, fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2019.

Esta manifestación representa la lucha entre el bien y el mal, una tradición de origen colonial vinculada a los procesos de evangelización.

Más de 400 danzantes en escena

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2045261578061172820?s=20&partner=&hide_thread=false Este sábado 18 de abril se llevará a cabo el Festival de Diablos en el Centro Turístico Los Pueblitos, a partir de las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.



“Esta celebración típica permitirá visibilizar nuestras expresiones culturales y fortalecer la identidad histórica de esta danza… pic.twitter.com/34rXi9rVzt — Telemetro Reporta (@TReporta) April 17, 2026

El festival contará con la participación de:

Más de 250 bailarines de las “Tres Danzas del Gran Diablo”

50 Diablos Congo

60 Diablos Espejos

Más de 20 Diablos de Pañuelos de Penonomé

Más de 30 Diablos Sucios

Además, como invitados especiales, participarán 35 danzantes del grupo colombiano Fiesta de Antioquia.

Festival de Diablos en Los Pueblitos este sábado

Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones llenas de color, ritmo y tradición, con danzantes que combinan música, castañuelas y elaboradas máscaras artesanales.

“Grupos de distintas regiones se reunirán para hacer vibrar al público con sus expresiones vernáculas”, destacó la Alcaldía.

Entrada y acceso

Entrada general: Nacionales: B/.1.00 Extranjeros: B/.3.00

Entrada gratuita para: Niños menores de 5 años Personas con discapacidad Jubilados Estudiantes con carné



El acceso a las presentaciones será completamente gratuito.

El evento busca fortalecer la identidad histórica y cultural de Panamá, promoviendo el valor de sus tradiciones ante nuevas generaciones y visitantes.