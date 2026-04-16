Docentes jubilados: quiénes recibirán pago de ahorros con la Ley 231 en Panamá

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 231, que permitirá la devolución de B/.14.6 millones a educadores jubilados de las promociones de 1972 y 1973.

La iniciativa busca saldar una deuda histórica con docentes que, tras años de espera, podrían finalmente recibir sus ahorros retenidos.

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‍ ¿Quiénes recibirán el pago?

El beneficio está dirigido a:

Educadores jubilados de las promociones de 1972 y 1973

Certificados por la Caja de Seguro Social

Que realizaron aportes al momento de su jubilación

Estos docentes se jubilaron en el año 2005, pero no recibieron la devolución de sus cuotas.

Docentes jubilados: ¿Qué dinero se devolverá?

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La ley reconoce la devolución de aportes descontados por:

El Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA)

El Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP)

Estos fondos nunca fueron restituidos, a diferencia de otros servidores públicos en condiciones similares.

Cambios tras objeción del Ejecutivo

El proyecto había sido objetado parcialmente por el Ejecutivo en noviembre de 2025, señalando posibles conflictos legales y riesgos fiscales.

Para su aprobación, se realizaron ajustes clave:

Eliminación de artículos que contravenían leyes existentes

Adecuación del texto para evitar duplicidad normativa

Enfoque en garantizar pagos ya reconocidos, no crear nuevas obligaciones

Diputados defienden la iniciativa

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El presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, explicó que la ley no crea nuevas deudas, sino que asegura el pago de aportes ya realizados por los docentes.

“Hay educadores que cumplieron con sus aportes y aún esperan esos ahorros”, señaló. “Hay educadores que cumplieron con sus aportes y aún esperan esos ahorros”, señaló.

Más de 20 años de espera

Docentes jubilados presentes en la sesión manifestaron su expectativa de que el pago se concrete pronto, tras más de dos décadas de reclamos.

El profesor Guillermo Caballero expresó su agradecimiento al Legislativo y pidió al Gobierno agilizar la ejecución de la ley.

¿Qué falta para que se pague?

Aunque ya fue aprobado en tercer debate, el proyecto debe: