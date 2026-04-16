Panamá Nacionales -  16 de abril de 2026 - 07:35

Aprueban ley para pagar $14.6 millones a educadores jubilados de 1972 y 1973

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto que reconoce pagos a educadores jubilados. Se devolverán B/.14.6 millones.

Aprueban ley para pagar $14.6 millones a educadores jubilados 

Aprueban ley para pagar $14.6 millones a educadores jubilados 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Con 61 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 231, que reconoce el pago de aportes realizados por educadores jubilados de las promociones de 1972 y 1973.

La iniciativa establece una solución jurídica para saldar una deuda histórica con docentes que durante años reclamaron la devolución de estos fondos.

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¿Qué contempla el Proyecto de Ley 231?

El proyecto define el mecanismo para la devolución de B/.14.6 millones a educadores jubilados que fueron certificados por la Caja de Seguro Social.

Estos docentes habían recibido descuentos correspondientes a:

  • El Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA)
  • El Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP)

Sin embargo, dichos aportes no les habían sido devueltos.

Un proyecto que ya había sido objetado

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La iniciativa ya había sido aprobada en tercer debate en octubre de 2025, pero fue parcialmente objetada por el Ejecutivo bajo el argumento de “inconveniente”.

Tras su devolución al Legislativo, el documento fue modificado incorporando algunas observaciones planteadas por el Ejecutivo.

Modificaciones permitieron su nueva aprobación

Con los ajustes realizados, el proyecto logró nuevamente el respaldo unánime del pleno, allanando el camino para su eventual sanción y ejecución.

Este paso representa un avance significativo para los educadores jubilados que esperan la devolución de sus aportes.

Este tipo de iniciativas responde a reclamos históricos de sectores docentes que han exigido el reconocimiento de sus aportes y derechos adquiridos dentro del sistema de pensiones en Panamá.

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