PRD pide juramentar a Cortizo y Carrizo en el Parlacen

El presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, solicitó formalmente incluir en la agenda del Parlamento Centroamericano la juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y del exvicepresidente José Gabriel Carrizo.
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PRD solicita juramentar a Cortizo y Carrizo en el Parlacen
De acuerdo con la nota enviada por Robinson, con fecha del 15 de abril, se busca que ambos exmandatarios sean juramentados durante la próxima sesión plenaria del organismo regional.
Fechas de la Asamblea Plenaria
Según la agenda del Parlacen, las sesiones están programadas para:
- Martes 21 de abril
- Miércoles 22 de abril
En estas fechas podría concretarse la juramentación, si la solicitud es incluida en el orden del día.
El Parlacen es un organismo político regional en el que participan expresidentes y figuras políticas de Centroamérica, quienes pueden integrarse como diputados al concluir sus mandatos.