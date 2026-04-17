Diputado Benicio Robinson se pronuncia ante la solicitud de juramentación de Cortizo y Carrizo

El diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson , se refirió la solicitud de juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y del exvicepresidente José Gabriel Carrizo ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Robinson fue enfático al señalar que este movimiento no tiene como objetivo brindar protección judicial a las exautoridades, asegurando que la pertenencia a este organismo regional no constituye un bloqueo para cualquier proceso legal que pudiera surgir en territorio panameño.

Según Robinson, la gestión para que ambos exmandatarios asuman sus curules como diputados centroamericanos responde estrictamente al cumplimiento de los tratados internacionales vigentes.

El diputado subrayó que no se trata de una iniciativa partidista del PRD, sino de un compromiso institucional del Estado panameño, fundamentado en los acuerdos que rigen al Parlacen, los cuales estipulan que los exmandatarios de los países miembros tienen el derecho y la obligación de integrar dicho foro al concluir sus mandatos.