Panamá Nacionales -  17 de abril de 2026 - 17:41

Motorizados de delivery no son trabajadores formales, afirma Mitradel en medio de huelga

Mitradel afirma que motorizados de plataformas no son trabajadores formales. Huelga reabre debate sobre regulación en Panamá.

Mitradel: motorizados de delivery no son trabajadores

Mitradel: motorizados de delivery no son trabajadores

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Jackeline Muñoz, aseguró que los motorizados que operan en plataformas de entrega no son considerados trabajadores formales, en medio de la huelga que mantienen repartidores de servicios de “delivery” en el país.

“Los motorizados de PedidosYa no son trabajadores, son informales, tienen un servicio profesional”, expresó la titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

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MITRADEL: Plataformas no están bajo regulación laboral directa

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Muñoz explicó que actualmente este tipo de plataformas no está regulado bajo la legislación laboral tradicional.

“Yo veo las relaciones laborales entre trabajador y empresa. Esta es una plataforma que funciona entre partes como cualquier servicio profesional, y no está regulado por materia laboral”, indicó. “Yo veo las relaciones laborales entre trabajador y empresa. Esta es una plataforma que funciona entre partes como cualquier servicio profesional, y no está regulado por materia laboral”, indicó.

Sus declaraciones surgen en medio de reclamos de los motorizados, quienes exigen mejoras en las tarifas que reciben por sus servicios.

Huelga por mejores tarifas

Los repartidores han manifestado su inconformidad por los pagos, señalando que las tarifas actuales no cubren adecuadamente sus gastos operativos ni el riesgo asociado a su trabajo diario.

El conflicto pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la regulación de las plataformas digitales en Panamá.

Condición clave: porcentaje de mano de obra panameña

La ministra dejó claro que, de abrirse un proceso de diálogo para regular el sector, el punto inicial será el cumplimiento de la normativa sobre empleo nacional.

“El primer pedido del Ministerio de Trabajo es que se respete el porcentaje de mano de obra panameña. Para que una empresa tenga trabajadores debe contar con entre 85% y 90% de panameños”, afirmó.

Debate sobre regulación sigue abierto

El caso evidencia los retos que enfrenta el país ante el crecimiento de la economía digital, donde modelos de trabajo flexibles aún no encajan completamente en el marco legal vigente.

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