Canal de Panamá anuncia programa LoTSA 2.5 para asignación de cupos de tránsito

El Canal de Panamá anunció este viernes el nuevo programa LoTSA 2.5 de asignación de cupos de tránsito a largo plazo para "ofrecer mayores niveles de certeza, flexibilidad y valor" a los usuarios de la vía por la que pasa entre el 3% y el 6% del comercio mundial.
"Entre los principales cambios se incluyen una redistribución de cupos según tipo de paquete y dirección de tránsito, la realización de competencias secuenciales por tipo de paquete, así como mayores opciones para ajustes de fechas, diferimiento de cupos y cambios de dirección, de acuerdo con el paquete contratado", precisó.
El Canal de Panamá, de 82 kilómetros que une el Atlántico y el Pacífico, es el único de agua dulce en el mundo. Conecta 180 rutas marítimas y 1,920 puertos de 170 países, y en el 2025 contabilizó 13,404 tránsitos de buques.
El principal usuario del Canal es EE. UU., con alrededor del 70% de la carga que lo cruza saliendo o en dirección a ese país, seguido de China y Japón.
FUENTE: EFE