CSS realiza jornada nacional de vacunación casa por casa hasta el 30 de abril

CSS anuncia jornada de vacunación. National Cancer Institute - Unsplash

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) desarrolla una jornada nacional de vacunación casa por casa que se extenderá hasta el próximo 30 de abril. La iniciativa se realiza en el marco de la 24.ª Semana de Vacunación en las Américas y busca fortalecer la cobertura de inmunización en todo el país.

Durante esta movilización, los equipos de salud aplicarán dosis contra la influenza, el neumococo 20 y el sarampión (MR), además de todas las vacunas contempladas en el esquema nacional. Aunque las dosis están disponibles en todas las unidades ejecutoras de la CSS, se dará prioridad a los grupos más vulnerables: adultos mayores, niños menores de cinco años y mujeres embarazadas. No obstante, cualquier ciudadano que lo solicite será atendido.

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Estrategia de atención Además del recorrido casa por casa en sectores asignados, la CSS informó que: Se habilitarán puestos fijos de vacunación en puntos estratégicos.

Se brindará atención especial a pacientes del programa SADI (Sistema de Atención Domiciliaria Integral).

Se visitarán hogares de ancianos y centros escolares. Sectores Priorizados por Región La vacunación domiciliaria se concentrará en las siguientes áreas: Bocas del Toro: Cordón Fronterizo y Changuinola

Coclé: Penonomé, Olá

Colón: Cristóbal Este

Chiriquí: David cabecera (Barrio Bolívar, San Cristóbal, San Mateo y Las Lomas)

Darién: Cémaco

Herrera: Ocú

Los Santos: Guararé

Metropolitana: 24 de Diciembre y Felipillo

Panamá Este: Comarca Madugandí

Panamá Oeste: Arraiján cabecera

Veraguas: Atalaya

Ngäbe Buglé: Kankintú y Kusapín

San Miguelito: Belisario Porras

Panamá Norte: corregimiento Ernesto Córdoba Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2047719894159093907&partner=&hide_thread=false Una jornada de vacunación casa por casa es desarrollada a nivel nacional por la @CSSPanama hasta el próximo 30 de abril.



“Durante la jornada estarán disponibles la vacuna contra la influenza, neumococo 20, sarampión (MR) y todas las vacunas contempladas en el esquema nacional de… pic.twitter.com/dekqh2B09f — Telemetro Reporta (@TReporta) April 24, 2026