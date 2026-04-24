Panamá Nacionales -  24 de abril de 2026 - 12:32

CSS realiza jornada nacional de vacunación casa por casa hasta el 30 de abril

Durante esta movilización, los equipos de salud de la CSS aplicarán dosis contra la influenza, el neumococo 20 y el sarampión (MR).

CSS anuncia jornada de vacunación.

CSS anuncia jornada de vacunación.

National Cancer Institute - Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) desarrolla una jornada nacional de vacunación casa por casa que se extenderá hasta el próximo 30 de abril. La iniciativa se realiza en el marco de la 24.ª Semana de Vacunación en las Américas y busca fortalecer la cobertura de inmunización en todo el país.

Durante esta movilización, los equipos de salud aplicarán dosis contra la influenza, el neumococo 20 y el sarampión (MR), además de todas las vacunas contempladas en el esquema nacional. Aunque las dosis están disponibles en todas las unidades ejecutoras de la CSS, se dará prioridad a los grupos más vulnerables: adultos mayores, niños menores de cinco años y mujeres embarazadas. No obstante, cualquier ciudadano que lo solicite será atendido.

Estrategia de atención

Además del recorrido casa por casa en sectores asignados, la CSS informó que:

  • Se habilitarán puestos fijos de vacunación en puntos estratégicos.
  • Se brindará atención especial a pacientes del programa SADI (Sistema de Atención Domiciliaria Integral).
  • Se visitarán hogares de ancianos y centros escolares.

Sectores Priorizados por Región

La vacunación domiciliaria se concentrará en las siguientes áreas:

  • Bocas del Toro: Cordón Fronterizo y Changuinola
  • Coclé: Penonomé, Olá
  • Colón: Cristóbal Este
  • Chiriquí: David cabecera (Barrio Bolívar, San Cristóbal, San Mateo y Las Lomas)
  • Darién: Cémaco
  • Herrera: Ocú
  • Los Santos: Guararé
  • Metropolitana: 24 de Diciembre y Felipillo
  • Panamá Este: Comarca Madugandí
  • Panamá Oeste: Arraiján cabecera
  • Veraguas: Atalaya
  • Ngäbe Buglé: Kankintú y Kusapín
  • San Miguelito: Belisario Porras
  • Panamá Norte: corregimiento Ernesto Córdoba
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