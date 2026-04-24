Nacionales -  24 de abril de 2026 - 13:21

IMA comprará la producción de cebolla de Natá

El presidente Mulino anunció que el IMA comprará la producción de cebolla de Natá para evitar pérdidas en el sector agropecuario.

IMA comprará la producción de cebolla de Natá

IMA comprará la producción de cebolla de Natá

Foto/Cortesía
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comprará la producción de cebolla del distrito de Natá y sus alrededores, como una medida para respaldar a los productores y evitar pérdidas en la cosecha.

El anuncio fue realizado durante la apertura del Consejo de Gabinete ampliado en La Villa de Los Santos. El mandatario aseguró que el Gobierno intervendrá para garantizar que los agricultores puedan comercializar su producción.

“El IMA va a hacer lo necesario para apoyar a los productores de cebolla de Natá. Yo no tengo al agro tirado en una gaveta”, expresó Mulino. “El IMA va a hacer lo necesario para apoyar a los productores de cebolla de Natá. Yo no tengo al agro tirado en una gaveta”, expresó Mulino.

Presidente Mulino anuncia compra de cebolla en Natá por parte del IMA

SENAFRONT decomisa cerca de 400 sacos de cebolla

El presidente también se refirió al impacto del alza en los combustibles, señalando que ha golpeado fuertemente la economía nacional, especialmente al sector productivo.

Mulino indicó que su administración ha trabajado para implementar subsidios que ayuden a mitigar los efectos de la crisis internacional.

“Nos hemos roto la cabeza para que el subsidio que hemos creado llegue a todos”, afirmó. “Nos hemos roto la cabeza para que el subsidio que hemos creado llegue a todos”, afirmó.

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA: lugares de venta para el viernes 24 de abril

IMA y productores se reúnen para la comercialización del frijol chiricano

Agroferias del IMA: lugares confirmados en todo Panamá para el jueves 23 de abril

Recomendadas

Más Noticias