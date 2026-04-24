IMA comprará la producción de cebolla de Natá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comprará la producción de cebolla del distrito de Natá y sus alrededores, como una medida para respaldar a los productores y evitar pérdidas en la cosecha.

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El anuncio fue realizado durante la apertura del Consejo de Gabinete ampliado en La Villa de Los Santos. El mandatario aseguró que el Gobierno intervendrá para garantizar que los agricultores puedan comercializar su producción.

“El IMA va a hacer lo necesario para apoyar a los productores de cebolla de Natá. Yo no tengo al agro tirado en una gaveta”, expresó Mulino. “El IMA va a hacer lo necesario para apoyar a los productores de cebolla de Natá. Yo no tengo al agro tirado en una gaveta”, expresó Mulino.

Presidente Mulino anuncia compra de cebolla en Natá por parte del IMA

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El presidente también se refirió al impacto del alza en los combustibles, señalando que ha golpeado fuertemente la economía nacional, especialmente al sector productivo.

Mulino indicó que su administración ha trabajado para implementar subsidios que ayuden a mitigar los efectos de la crisis internacional.

“Nos hemos roto la cabeza para que el subsidio que hemos creado llegue a todos”, afirmó. “Nos hemos roto la cabeza para que el subsidio que hemos creado llegue a todos”, afirmó.