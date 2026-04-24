Pago a servidores públicos inicia el 27 de abril: consulta el calendario completo

El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena de abril de 2026 para los servidores públicos a nivel nacional.

Los desembolsos iniciarán el lunes 27 de abril y se realizarán de forma escalonada según la entidad estatal.

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Calendario del segundo pago a servidores públicos

Lunes 27 de abril (Grupo 1)

Agentes del S.P.I.

Ministerio de Educación

Estamentos de seguridad

Ministerio de Cultura

Martes 28 de abril (Grupo 2)

Asamblea Nacional

Contraloría General de la República

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Ambiente

Tribunal Administrativo de la Función Pública

Defensoría del Pueblo

Miércoles 29 de abril (Grupo 3)

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Ministerio de Salud

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Ministerio de Desarrollo Social

Tribunal Administrativo Tributario

Ministerio de la Mujer

Órgano Judicial

Procuraduría General de la Nación y de la Administración

Tribunal Electoral

Fiscalía General Electoral

Tribunal de Cuentas

Fiscalía de Cuentas

Pago escalonado

El MEF reiteró que el calendario escalonado busca organizar los desembolsos y evitar aglomeraciones, facilitando el proceso de pago para los funcionarios públicos en todo el país.