Panamá Nacionales -  24 de abril de 2026 - 13:58

Pago a servidores públicos inicia el 27 de abril: consulta el calendario completo

El MEF anuncia fechas de pago para servidores públicos en abril 2026. Consulta qué instituciones cobran la última semana de abril.

Calendario de pago quincena abril 2026 Panamá: fechas para servidores públicos
Calendario de pago quincena abril 2026 Panamá: fechas para servidores públicos
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena de abril de 2026 para los servidores públicos a nivel nacional.

Los desembolsos iniciarán el lunes 27 de abril y se realizarán de forma escalonada según la entidad estatal.

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Calendario del segundo pago a servidores públicos

Lunes 27 de abril (Grupo 1)

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de seguridad
  • Ministerio de Cultura

Martes 28 de abril (Grupo 2)

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General de la República
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Miércoles 29 de abril (Grupo 3)

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Pago escalonado

El MEF reiteró que el calendario escalonado busca organizar los desembolsos y evitar aglomeraciones, facilitando el proceso de pago para los funcionarios públicos en todo el país.

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