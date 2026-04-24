Pago a servidores públicos inicia el 27 de abril: consulta el calendario completo

El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena de abril de 2026 para los servidores públicos a nivel nacional.
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Calendario del segundo pago a servidores públicos
Lunes 27 de abril (Grupo 1)
- Agentes del S.P.I.
- Ministerio de Educación
- Estamentos de seguridad
- Ministerio de Cultura
Martes 28 de abril (Grupo 2)
- Asamblea Nacional
- Contraloría General de la República
- Ministerio de la Presidencia
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Comercio e Industrias
- Ministerio de Obras Públicas
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Seguridad Pública
- Ministerio de Ambiente
- Tribunal Administrativo de la Función Pública
- Defensoría del Pueblo
Miércoles 29 de abril (Grupo 3)
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
- Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
- Ministerio de Desarrollo Social
- Tribunal Administrativo Tributario
- Ministerio de la Mujer
- Órgano Judicial
- Procuraduría General de la Nación y de la Administración
- Tribunal Electoral
- Fiscalía General Electoral
- Tribunal de Cuentas
- Fiscalía de Cuentas
Pago escalonado
El MEF reiteró que el calendario escalonado busca organizar los desembolsos y evitar aglomeraciones, facilitando el proceso de pago para los funcionarios públicos en todo el país.