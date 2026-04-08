Panamá Nacionales -  8 de abril de 2026 - 15:29

MEF detalla calendario de pago para la primera quincena de abril a servidores públicos

El MEF informó que los desembolsos correspondientes a la primera quincena de este mes están programados para iniciar el lunes 13 de abril.

Pagos del quincena de abril.

Pagos del quincena de abril.

Alexander Grey / Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el próximo lunes 13 de abril iniciarán los desembolsos correspondientes a la primera quincena de este mes para los servidores públicos a nivel nacional.

De acuerdo con el calendario oficial de la entidad, el cronograma de pagos se extenderá durante la próxima semana.

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Primera quincena de abril de 2026

Lunes 13 de abril de 2026: Grupo N°1

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Martes 14 de abril de 2026: Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Miércoles 15 de 2026: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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