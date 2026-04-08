MEF detalla calendario de pago para la primera quincena de abril a servidores públicos

Pagos del quincena de abril. Alexander Grey / Unsplash

Por Ana Canto El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el próximo lunes 13 de abril iniciarán los desembolsos correspondientes a la primera quincena de este mes para los servidores públicos a nivel nacional.

De acuerdo con el calendario oficial de la entidad, el cronograma de pagos se extenderá durante la próxima semana.

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