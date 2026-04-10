Panamá Nacionales -  10 de abril de 2026 - 11:58

Pagos de quincena y décimo tercer mes: fechas confirmadas para el sector público y privado

Conoce cuándo pagan el décimo tercer mes en el sector privado y la quincena del sector público en Panamá esta semana.

Décimo tercer mes en el sector privado

Décimo tercer mes en el sector privado

Foto/Ilustrativa AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El pago de la primera partida del décimo tercer mes para el sector privado y la quincena de los servidores públicos se realizará durante la próxima semana, según lo establecido por el Decreto de Gabinete No. 221 de 1971 y el calendario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Décimo tercer mes en el sector privado

Las empresas tendrán hasta el 15 de abril para hacer efectivo el pago de la primera partida del décimo tercer mes a sus colaboradores. Este beneficio laboral, considerado un derecho irrenunciable, se distribuye en tres pagos a lo largo del año:

  • Abril
  • Agosto
  • Diciembre

La fecha exacta de pago dependerá del calendario interno de cada empresa.

Décimo tercer mes - Servidores públicos - Pagos

Pago de quincena al sector público

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que los pagos de la primera quincena de abril para los servidores públicos iniciarán:

  • Lunes 13 de abril
  • Martes 14 de abril
  • Miércoles 15 de abril

Estos desembolsos se realizarán a nivel nacional, conforme al cronograma oficial.

Pagos se extenderán durante la semana

El calendario establecido por el MEF indica que los pagos se estarán realizando de manera progresiva durante esos días, dependiendo de la institución.

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