Pagos de quincena y décimo tercer mes: fechas confirmadas para el sector público y privado

El pago de la primera partida del décimo tercer mes para el sector privado y la quincena de los servidores públicos se realizará durante la próxima semana, según lo establecido por el Decreto de Gabinete No. 221 de 1971 y el calendario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Décimo tercer mes en el sector privado
Las empresas tendrán hasta el 15 de abril para hacer efectivo el pago de la primera partida del décimo tercer mes a sus colaboradores. Este beneficio laboral, considerado un derecho irrenunciable, se distribuye en tres pagos a lo largo del año:
- Abril
- Agosto
- Diciembre
La fecha exacta de pago dependerá del calendario interno de cada empresa.
Pago de quincena al sector público
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que los pagos de la primera quincena de abril para los servidores públicos iniciarán:
- Lunes 13 de abril
- Martes 14 de abril
- Miércoles 15 de abril
Estos desembolsos se realizarán a nivel nacional, conforme al cronograma oficial.
Pagos se extenderán durante la semana
El calendario establecido por el MEF indica que los pagos se estarán realizando de manera progresiva durante esos días, dependiendo de la institución.