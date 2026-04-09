Fraude en la CSS: detectan a funcionarios que simulaban pensiones para pagar deudas

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, tras una investigación interna, detectó la participación de varios servidores públicos en prácticas irregulares dentro del sistema de planillas de la institución. De acuerdo con el informe oficial, los implicados simulaban pensiones alimenticias con el objetivo de generar descuentos directos en sus salarios.

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Estos fondos eran utilizados posteriormente para realizar pagos a una mueblería, mediante un mecanismo que funcionaba como fachada fraudulenta para cancelar deudas personales utilizando indebidamente la planilla institucional.

CSS: Falta grave y violación a la ley

La CSS calificó esta conducta como una falta grave, al representar una clara violación a la normativa legal vigente y a los principios de transparencia que rigen la institución.

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Medidas disciplinarias y denuncias penales

Ante estos hechos, la entidad informó que se adoptaron medidas disciplinarias contra los funcionarios involucrados. Además, se interpusieron las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes, con el fin de que se determinen las responsabilidades.

Refuerzo de controles internos

La institución reiteró su compromiso con el uso adecuado de los recursos públicos y advirtió que no tolerará este tipo de acciones. Asimismo, aseguró que continuará fortaleciendo sus mecanismos de control interno para prevenir y sancionar cualquier irregularidad.

Finalmente, la CSS hizo un llamado a todos sus servidores públicos a actuar con honestidad y estricto apego a la ley.