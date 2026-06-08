Panamá Nacionales -

Cuatro privados de libertad evadidos de la cárcel La Joyita se acogen a acuerdo de pena

Cuatro de los privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita cerraron el proceso en su contra tras acogerse a un acuerdo de pena de 42 meses de prisión. Además, a dos se les aplicó una pena accesoria de una multa de 50 dólares que deberán pagar finalizada la pena principal, mientras que los otros dos estarán inhabilitados de funciones públicas durante dos años.