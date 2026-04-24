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Presidente Mulino defiende nombramiento de Antonio Tercero González en el Idaan

El presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió el nombramiento de Antonio Tercero González como director general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), y reconoció ser amigo de su madre, a quien calificó de compañera leal en política, pero señaló que esta designación obedece a que es una persona que conoce de la terna y es capaz. Por su parte, la mninistra de Gobierno, Dinoska Montalvo, destacó que la decisión de derogar el Decreto que buscaba regular el servicio de transporte por plataforma, ha obedecido al proceso de escucha del Presidente.