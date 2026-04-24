Panamá Nacionales -  24 de abril de 2026 - 14:40

CSS desmiente muertes por bacterias en salas de hemodiálisis en Panamá

La CSS desmiente fallecimientos por bacterias en salas de hemodiálisis y anuncia refuerzo de medidas de bioseguridad.

Respuesta de la CSS a versiones difundidas

Respuesta de la CSS a versiones difundidas

@CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) desmintió que se hayan registrado muertes por infecciones asociadas a la atención sanitaria en salas de hemodiálisis en el país.

El pronunciamiento fue realizado por el doctor Marcos Young, director ejecutivo nacional de Prestaciones y Servicios en Salud, quien aseguró que no se ha reportado “ninguna defunción” ni en La Chorrera ni en otras unidades a nivel nacional.

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Respuesta de la CSS a versiones difundidas

Las declaraciones surgen luego de informaciones difundidas en algunos medios que señalaban supuestos fallecimientos relacionados con bacterias en estas salas.

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El especialista fue enfático en aclarar que estos señalamientos no corresponden a la realidad registrada por la institución.

Refuerzo de medidas de bioseguridad

La CSS informó que se han intensificado las acciones preventivas en las unidades donde se han detectado brotes, incluyendo:

  • Refuerzo del lavado de manos
  • Mayor capacitación del personal
  • Incremento del personal de limpieza

“Hemos exigido a las empresas contratadas que refuercen el personal de limpieza dentro de la sala”, indicó Young.

Trabajo con pacientes

Durante una reunión con el Grupo de Pacientes de Diálisis, las autoridades anunciaron un programa de capacitación dirigido tanto a pacientes como al personal de salud.

Estas acciones se enfocarán en salas de alta demanda, como:

  • Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid
  • Policlínica Dr. Santiago Barraza

Por su parte, la presidenta de GRUPADI, Bruna Castillero, expresó su respaldo a las medidas adoptadas. “Tenemos un plan de difusión para que todos los pacientes conozcan las medidas y avances”, señaló.

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