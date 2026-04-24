Detención provisional para representante y tesorero en Colón por peculado agravado

El juez de garantías de la provincia de Colón, Ángel Santos, decretó la medida cautelar de detención provisional contra el representante del corregimiento de Barrio Norte y el tesorero de la junta comunal, imputados por la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado.
Contenido relacionado: Aprehenden a Alex Lee, exalcalde de Colón, en Operación Litus por presunto peculado millonario
Imputación y proceso
Previamente, el Tribunal de Garantías legalizó la aprehensión de los implicados y dio por presentada la formulación de cargos sustentada por los fiscales Alia Suleiman y Argo Hyman.
La defensa de los imputados estuvo a cargo del abogado Abdiel Chávez.
Operación Litus
El caso está vinculado a diligencias de allanamiento realizadas como parte de la Operación Litus, desarrollada en los sectores de Barrio Norte y Barrio Sur de la ciudad de Colón.
Las investigaciones apuntan a presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos por un monto que asciende a seis millones de dólares, provenientes de la Autoridad Nacional de Descentralización.