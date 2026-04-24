Los Santos Nacionales -  24 de abril de 2026 - 14:44

MOP impulsará obras viales en Los Santos y evalúa inversión de $8 millones para ampliaciones

El ministro de MOP, José Luis Andrade, anunció avances en proyectos viales en Los Santos y la posible solicitud de una adenda para ampliar las obras.

Proyectos viales y turísticos toman impulso en Los Santos. 

Proyectos viales y turísticos toman impulso en Los Santos. 

MOP

El ministro José Luis Andrade informó que actualmente avanzan las obras en calles de Guararé y Las Tablas, así como en Tonosí y otras zonas de la provincia. Además, se contempla iniciar próximamente el proyecto vial Tonosí - Cambutal, que incluye la rehabilitación de la vía hacia las playas donde se realizan torneos de surf, con el objetivo de fortalecer tanto la producción local como el turismo en la región.

Los Santos: MOP avanza en obras

Como parte de la estrategia de expansión, el MOP evalúa solicitar una adenda por 8 millones de dólares para continuar desarrollando estos proyectos y ampliar su alcance.

Entre las acciones adicionales, también se desarrolla el dragado del río Flores, una medida clave para reducir el riesgo de inundaciones en sectores de la zona.

Las autoridades destacan que estas obras buscan mejorar la calidad de vida de los residentes y potenciar el desarrollo económico en la provincia.

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