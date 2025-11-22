Meduca abrirá vacantes para Concurso Docente 2026 el 24 de noviembre

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que el próximo 24 de noviembre se publicará la lista oficial de vacantes correspondientes al Primer Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores para el año escolar 2026.

Los educadores interesados podrán postularse del 25 de noviembre al 2 de diciembre a través del portal institucional meduca.gob.pa, en la sección Concurso por Nombramiento.

Según la entidad, este proceso se realiza conforme a lo establecido en la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, y el Decreto Ejecutivo 56 del 10 de octubre de 2025, que regulan los procedimientos de ingreso por concurso para docentes del sector oficial.

¿Qué hará el MEDUCA durante el 24 de noviembre?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1992257156427489507?t=f22fD63ur4gSJhxTqii0tA&s=19&partner=&hide_thread=false El @MeducaPma comunica que el próximo 24 de noviembre abrirá la lista de vacantes disponibles para el Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores 2026.



Los interesados podrán postularse desde el 25 de noviembre al 2 de diciembre a través de la página web… pic.twitter.com/Q6x8FSePXp — Telemetro Reporta (@TReporta) November 22, 2025

Ese día Meduca publicará:

Las vacantes disponibles por nivel, región y especialidad.

Los requisitos y documentos que deberán presentar los aspirantes.

El cronograma de cada fase del concurso.

El Concurso General es uno de los mecanismos más esperados por el gremio docente, ya que permite acceder a nombramientos permanentes en centros educativos oficiales en todo el país.

Meduca reiteró que el proceso será totalmente en línea, reforzando las medidas de transparencia, igualdad de oportunidades y acceso ordenado a los cargos docentes.