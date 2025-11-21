Colón impulsa programas de prevención con apoyo del MINSEG

La Alianza Evangélica de Colón , el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y la Gobernación de la provincia establecerán una serie de programas familiares y comunitarios enfocados en la prevención del delito y la capacitación para nuevas oportunidades laborales.

El compromiso fue sellado durante una reunión de la mesa de trabajo liderada por el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, el gobernador de Colón, Julio Hernández, y pastores representantes de la Alianza Evangélica.

Colón impulsa programas de prevención familiar

Entre las iniciativas destacan “Armas por línea blanca”, un proyecto que busca incentivar la entrega voluntaria de armas a cambio de electrodomésticos, siguiendo el modelo del programa “Armas y Municiones por Comida y Medicinas” implementado en años anteriores. Su objetivo es reducir la presencia de armas ilegales en las comunidades y promover entornos más seguros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1991991278481916352&partner=&hide_thread=false La Alianza Evangélica de Colón, el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y la Gobernación de la provincia preparan una serie de programas familiares de prevención, tales como “Armas por línea blanca” y capacitaciones para aprovechar las oportunidades laborales.



Durante una… pic.twitter.com/T0JJKuW0T4 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 21, 2025

Asimismo, se retomará y ampliará el programa “Familia Fuerte”, enfocado en reforzar la prevención familiar, mejorar la cohesión comunitaria y fomentar habilidades para la vida entre niños, adolescentes y padres de familia.

Reinserción juvenil con apoyo del Minseg y la Alianza Evangélica

Otra de las iniciativas es “Adoptar una comunidad”, orientada al fortalecimiento espiritual y social de los residentes mediante actividades pastorales, jornadas de acompañamiento y acciones de apoyo comunitario.

El director de Prevención y Seguridad Ciudadana del Minseg, Luis Zegarro, adelantó que se proyecta la creación de un centro de formación integral en Colón, destinado a brindar capacitación técnica, orientación y apoyo a jóvenes en situación de riesgo, con el fin de ofrecer alternativas reales de reinserción y desarrollo personal.