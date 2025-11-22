Tribunal Electoral rechaza a las declaraciones del presidente Mulino sobre su candidatura en 2024

El Tribunal Electoral (TE) expresó este sábado su desacuerdo con las declaraciones realizadas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, acerca de su candidatura durante las Elecciones Generales de 2024.

A través de un comunicado oficial, el TE aclaró que la institución recibió una impugnación contra la candidatura presidencial de Mulino y que la misma fue resuelta mediante Acuerdo de Pleno en marzo de 2024, dos meses antes de los comicios.

Tribunal Electoral responde a las declaraciones del presidente Mulino

El Tribunal Electoral (@tepanama) expresa en un comunicado su desacuerdo con las declaraciones del presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, con relación a su candidatura para las Elecciones Generales de 2024.

Aclara que la entidad recibió una impugnación en contra de la…



— Telemetro Reporta (@TReporta) November 22, 2025

El ente electoral enfatizó que todas las decisiones tomadas durante el proceso electoral se realizaron en estricto apego al ordenamiento jurídico panameño.

Las declaraciones del presidente Mulino surgieron el viernes durante una actividad en Costa Rica, donde afirmó que, en plena campaña electoral de 2024, advirtió a los magistrados del Tribunal Electoral: “Si ustedes se prestan para no dejarme correr, les prendo este país por las cuatro esquinas”.

Mulino reitera que defendió su candidatura

Este sábado, el mandatario reiteró sus afirmaciones y aseguró que tuvo que defender su candidatura “contra todo un sistema montado y poderoso que no descansa aún”.

A través de su cuenta en X, Mulino agregó:

"Lo de hoy es la típica hipocresía que los distingue y la pobreza del oportunismo que los caracteriza, muchos de los cuales no existían como actores y hoy son protagonistas de su propia estatura. Allí están medios y opiniones".

El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, reiteró este sábado que tuvo que defender su candidatura y señala que los que "hablan de amenazas al TE, son los mismos que directa o indirectamente no querían que mi candidatura fuera viable".

"Tuve que defenderla contra todo un sistema…



— Telemetro Reporta (@TReporta) November 22, 2025

El presidente señaló además que quienes hablan hoy de amenazas al TE serían los mismos que según él “no querían que su candidatura fuera viable”.

El intercambio de declaraciones revive el debate sobre las tensiones ocurridas durante el proceso electoral de 2024, en el que Mulino resultó electo presidente tras asumir la candidatura del partido RM.